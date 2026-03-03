Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei

ADVERTISEMENT

Ziua de marți, 3 martie 2026, este una tristă pentru familia Andreei Anița și pentru toți cei care au urmărit cazul tinerei care timp de 15 ani, de la vârsta de 11, s-a luptat cu un cancer sinovial, urmând tratamente peste tratamente și primind, la un moment dat, o șansă la viață printr-o terapie revoluționară în America.

Andreea Anița a murit. Tânăra de 27 de ani pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari în opt zile, răpusă după o pneumonie cauzată de o bacterie

Familia Andreei a primit cea mai cumplită veste, chiar de ziua mamei fetei de 27 de ani. La ora 08:30, inima îngerului pentru care s-a mobilizat aproape tot internetul într-o campanie de strângere de fonduri fără precedent a încetat să mai bată.

ADVERTISEMENT

Pentru tânăra din Fălticeni, românii au strâns, în doar opt zile, suma de 2,3 milioane de dolari, în speranța unui tratament salvator în SUA. O baterie extrem de agresivă i-a îngreunat lupta cu cancerul, deși în urma ultimelor analize medicale o parte din tumori s-au redus. Organismul, însă, fiind slăbit după ședințele repetate de chimioterapie, nu a mai putut face față și bronhopneumoniei cu care a fost diagnosticată.

15 ani de luptă și speranță

De 15 ani, Andreea trăia cu un diagnostic care i-a schimbat radical viața. Un cancer extrem de rar, o boală care a pornit din spatele genunchiului, de la o inflamație aparent banală. În timp, au apărut metastaze la plămâni.

ADVERTISEMENT

În perioada adolescenței, în timp ce alții își făceau planuri pentru balul de absolvire sau se gândeau la prima iubire, Andreea se acomoda cu termeni precum „chimioterapie”, „metastază” și învăța nume de medicamente și informații despre cum să lupte cu boala. A trecut prin operații grele, de la chimioterapie epuizantă, fiind nevoită, la un moment dat, să accepte amputarea unui picior. A fost tratată în România și în Turcia. A încercat aproape toate variantele pe care medicina le-a pus la dispoziție. De fiecare dată revenea, chiar dacă mai slabă fizic, mult mai hotărâtă.

ADVERTISEMENT

„Avea o dorință fantastică de a trăi”

Dani Cek, unul din oamenii care s-a luptat pentru Andreea, împreună cu preotul Alexandru Lungu și Asociația Aripi pe Pământ, ne-a spus că tânăra avea o ambiție uluitoare, că era extrem de încrezătoare că se va face bine. Nicio clipă nu a avut vreun scenariu pesimist în mintea ei.

„Cancerul sinovial a plecat din spatele genunchiului, a început cu o simplă inflamație și s-a dus cu metastaze. În general, se poate duce cu metastaze către măduva osoasă sau plămâni. A fost tratată și în Turcia, s-au încercat toate variantele.

ADVERTISEMENT

Eu nu am mai întâlnit om care să lupte cu boala așa cum a făcut Andreea în ultimii ani. Ea niciodată nu voia să pară că e bolnavă de cancer. Pur și simplu se bucura de fiecare zi, avea o dorință fantastică de a trăi”, ne-a declarat Dani Cek, omul care s-a ocupat de sute de cazuri umanitare, reușind să strângă bani pentru cei care se zbat între viață și moarte, multe dintre povești având un final fericit.

Vestea teribilă primită în ziua în care s-au strâns toți banii pentru tânără

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, chiar în ziua în care s-a anunțat oficial că au fost strânse cele 2,3 milioane de dolari, Andreea a fost transportată la Spitalul Memorial din Băneasa, unitatea care o supraveghea din punct de vedere oncologic în ultimii doi ani.

Se prezentase pentru o analiză de rutină a plămânilor, după ce suferise o bronhopneumonie. Medicii au confirmat diagnosticul de bronhopneumonie, iar starea ei s-a agravat rapid. A fost sedată și intubată pentru a combate infecția pulmonară.

Cum au decurs ultimele zile din viața Andreei

A rămas internată aproape o lună. Spre finalul șederii, medicii au decis să o trezească. FANATIK a aflat de la apropiații fetei că Andreea a fost conștientă patru zile. A vorbit cu familia, a zâmbit și a încercat să încurajeze pe toată lumea că totul va fi bine, deși ea era cea conectată la aparate. La scurt timp a suferit un episod de convulsii și a fost sedată din nou.

Decizia următoare a fost transferul la Spitalul Colțea din Capitală. Acolo, investigațiile au scos la iveală un diagnostic care avea să schimbe dramatic cursul lucrurilor: infecție cu bacteria klebsiella pneumoniae, într-o formă extrem de agresivă, rezistentă la aproape orice antibiotic.

Klebsiella pneuominae, bacteria care i-a grăbit moartea

Ca o paranteză, klebsiella pneuominae este una din cele mai frecvente bacterii întâlnite în cazurile infecțiilor nosocomiale. Apare mai ales la pacienții internați pe termen lung și poate provoca pneumonii asociate ventilației mecanice, infecții urinare sau septicemii. Pericolul crescut îl reprezintă rezistența la antibiotice, unele tulpini fiind greu de tratat.

Tumorile au început să se retragă, dar infecția nosocomială era mai încăpățânată

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, pe întreaga perioadă de spitalizare, cazul Andreei a fost monitorizat nu doar de medicii români, ci și de oncologi din Spania și Belgia. Imagistica și CT-urile arătau un lucru aproape incredibil: în urma ultimei cure de chimioterapie, tumorile se retrăseseră. Medicii străini ar fi transmis familiei că, din punct de vedere oncologic, Andreea nu pierdea lupta. Complicațiile severe erau cauzate de infecția bacteriană și de sistemul imunitar deja slăbit de ani de tratamente.

Infecția a pus, așadar, o presiune uriașă asupra plămânilor, iar organismul ei nu a mai avut resurse să lupte cu necazul care s-a suprapus peste boala principală. Apropiații, după cum a aflat FANATIK, nu au ce să le reproșeze medicilor de la Colțea, căci aceștia s-au implicat emoțional în acest caz, încercând tot ce se putea. „Doar o minune o mai putea salva”, ne-au spus apropiații fetei.

Semne serioase de întrebare

Infecția cu klebsiella pneumoniae ridică semne de întrebare. Deși nu există o confirmare oficială privind sursa exactă, în mediul medical este cunoscut faptul că astfel de bacterii pot apărea în context spitalicesc, mai ales la pacienți vulnerabili, imunodeprimați. În continuare, Dani Cek, unul din cei care au sărit să o ajute, ne-a spus că Andreea urma să ajungă în Statele Unite datorită mărinimiei de care au dat dovadă internauții, chiar și medicii americani fiind surprinși de rapiditatea cu care s-a strâns suma necesară.

„Andreea, chiar după momentul în care cele 2,3 milioane au fost strânse, chiar în ziua în care am anunțat că s-au strâns banii, a fost transportată la Spitalul Memorial din Băneasa, era spitalul care o supraveghea din punct de vedere oncologic, acolo se trata în ultimii doi ani de cancer.

Banii s-au strâns în doar opt zile. A fost cea mai mare campanie umanitară desfășurată în România. Chiar și cei din America, care au tratamentul cu Tecelra, era ultima ei șansă, un tratament aprobat de FDA. Chiar și cei din SUA au rămas uimiți cum de s-au strâns banii atât de repede, nu au mai pomenit o asemenea strângere. Noi nu am crezut vreodată că Andreea o să fie intubată, că va trece prin așa ceva. Când am văzut că ea tușește din ce în ce mai des, având și tumori la plămâni, am zis că în spitalul din Băneasa poate fi tratată, că e unul din spitalele de renume din România”, a declarat Cek, pentru FANATIK.

Terapia care îi putea prelungi viața

pe care Andreea trebuia să o urmeze, Tecelra, e o formă modernă de imunoterapie personalizată, bazată pe modificarea genetică a celulelor T ale pacientului pentru a recunoaște și distruge celulele canceroase care exprimă antigenul MAGE-A4. În cazul Andreei, diagnosticată cu sarcom sinovial metastatic, acest tratament ar fi reprezentat o șansă reală de a controla , mai ales că, potrivit informațiilor medicale, tumorile răspundeau la chimioterapie. Tecelra ar fi putut ajuta sistemul ei imunitar să atace țintit metastazele pulmonare, reducând progresia cancerului. Chiar dacă nu garanta 100% vindecarea, terapia i-ar fi putut oferi timp și o posibilă stabilizare a bolii.