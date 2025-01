Andreea Samson, adevărul despre condiția impusă de soț pentru a participa la Asia Express: ”A fost o discuție”

Vedeta în vârstă de 43 de ani, Andreea Samson, a spus adevărul despre condiția impusă de soț pentru a participa la Asia Express, alături de colega sa de breaslă, Anca Țurcașiu. Actrița recunoaște că a purtat o discuție cu acesta.

Solicitarea primită de Andreea Samson de la partener, pentru Asia Express

Andreea Samson a plecat la , dar nu înainte de a sta de vorbă de partenerul de viață, Andrei, având în vedere că este mamă. Cei doi au o fetiță, Agatha (2 ani), și un băiat, Arthur, care acum are 10 ani.

Fosta concurentă de la Antena 1 a mărturisit că soțul i-a pus o anumită condiție pentru a pleca la filmările care au durat aproximativ 2 luni. Mai exact, i-a cerut să caute ajutor pentru cei doi copii minori.

„A fost o discuție nu neapărat lungă. A fost o discuție foarte simplă. Aș vrea să mă duc cu Anca. Anca îmi tot spunea de câțiva ani că ar vrea să meargă cu mine. Eu tot îi ziceam: nu pot, uite, copiii sunt mici.

Apoi am rămas gravidă, ea și-a rupt piciorul, n-a mai putut să meargă, tot așa. Și într-o seară după spectacol mi-a zis: «Anul ăsta chiar trebuie să mă duc în Asia și vreau să vii cu mine. Trebuie să vii cu mine».

Și eu am zis ok, mă duc acasă, vorbesc cu Andrei și îți zic. Și am vorbit cu soțul meu, i-am spus: uite, crezi că ar fi posibil așa ceva? Și el-a zis: dacă găsești ajutor, du-te! Și au venit părinții noștri pe rând”, a spus Andreea Samson pentru .

Fosta concurentă de la Asia Express a avut parte de o susținere fantastică din partea bunicilor. La întoarcere a mărturisit că fiica nu i-a simțit lipsa foarte mult, iar fiul a fost mândru de parcursul ei din emisiune.

Cum s-a schimbat viața Andreei Samson după Asia Express

Andreea Samson nu se aștepta ca existența să i se modifice după participarea la Asia Express, mai ales că era o persoană cunoscută de oameni și înainte de emisiune. Acest lucru se datorează faptului că a mai făcut parte din proiecte în televiziune.

Cu toate acestea, vedeta este actor la teatru și un artist pentru care contează foarte mult partea aceasta. Actrița își dorește ca publicul care a urmărit-o în reality show să vină să o vadă în spectacolele pe care le are.

„Cred că mi s-a schimbat viața mai mult din punct de vedere, nu știu sufletesc. Mi-am dat seama că pot foarte multe lucruri și că sunt foarte puternică și în rest să vedem ce apare, niciodată nu se știe”, a completat Andreea Samson, pentru aceeași sursă.