Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca, povestea unui destin neobișnuit: “La 7 ani, i-am spus tatălui că o să mă mărit cu un fotbalist de la Dinamo”. Exclusiv

Andreea Hanca a simțit, încă de la 7 ani, că se va mărita cu un fotbalist. Ani mai târziu, când l-a cunoscut pe celebrul Sergiu Hanca n-a știut, însă, cum să fugă mai repede de el.

Andreea Hanca vorbește, cu sinceritate, despre gelozie

Andreea Hanca este considerată, la ora actuală, cea mai activă soție de fotbalist. Mamă a trei copii, Andreea recunoaște că, uneori, simte că nu mai poate. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, soția lui Sergiu Hanca mărturisește că toată copilăria a suferit că nu s-a născut băiat. Chiulea de la școală să meargă pe stadion și, la 7 ani, i-a spus tatălui ei că se va mărita cu un fotbalist de la Dinamo. Andreea Hanca rememorează cel mai greu moment pe care l-a trăit, accidentarea lui Sergiu de acum un an și ne spune de ce și-a cheltuit primii bani câștigați tocmai la fast food.

“La 7 ani i-am spus tatălui meu că o să mă mărit cu un fotbalist de la Dinamo”

Ai 36 de ani, ești frumoasă, puternică, o mamă și o soție impecabilă. Te-ai fi gândit, în adolescență, că vei ajunge una din cele mai cunoscute soții de fotbaliști din România?

-La vârsta de 7 ani i-am spus tatălui meu că o să mă mărit cu un fotbalist de la Dinamo ( râde, n.red.). Atunci eram doar o copilă care iubea fotbalul. Când am crescut nu mi-am mai dorit asta, însă 20 de ani mai târziu mi s-a îndeplinit visul și m-am măritat cu un fotbalist de la Dinamo.

Ești și cea mai activă dintre ele. De unde îți iei toată energia asta?

-Energia pe care o am mi-o iau din fericirea și plăcerea pe care o simt atunci când fac ceea ce îmi place cel mai mult. De mică sunt îndrăgostită de fotbal și sunt foarte pasionată de tot ceea ce înseamnă acest fenomen.

La un moment dat spuneai că, atunci când Sergiu se va retrage, o să va mutați într-o țară caldă. Tot Dubaiul e primul pe listă?

-Da, acesta este planul nostru, însă de antrenori așa că mutarea nu va avea loc prea curând.

Andreea Hanca, prima întâlnire cu Sergiu Hanca: “Nu știam cum să fug mai repede de el”

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Sergiu? Care a fost primul gând care ți-a trecut prin minte atunci când l-ai văzut?

⁠-Îmi amintesc, a fost acum 10 ani. Mi-a plăcut cum arată însă a făcut o glumă pe care nu am gustat-o și nu știam cum să fug mai repede de el (râde, n.red.).

Un fotbalist nu are numai fani, are și fane. Ai avut, vreodată, probleme?

-Și fanele fac parte din joc, cum s-ar spune (râde, n.red.). Nu au ‘sărit’ niciodată calul, a fost mereu totul ok.

Andreea Hanca recunoaște: “Sunt îndrăgostită de soțul meu și sunt geloasă”

Ai simțit gelozia în toți acești ani?

-⁠Da, am simțit și încă simt. Sunt îndrăgostită de soțul meu și sunt geloasă chiar și pe colegii lui cu care, câteodată, stă mai mult decât stă cu mine acasă.

Care este secretul unei căsnicii durabile, ca a voastră?

-Secretul căsniciei perfecte este în primul rând respectul. De acolo pleacă totul și, atâta timp cât nu ai ce să îi reproșezi partenerului tău, iubirea va prima mereu și focul va fi mereu aprins.

Andreea Hanca nu regretă alegerile făcute

Ai vreun regret că ai ales această viață, deloc simplă, deloc confortabilă de multe ori?

-Am avut momente în care am simțit greul al naibii de tare, însă niciodată nu am regretat că am ales drumul asta. De multe ori stau și mă gândesc cât de puternic trebuie să fii să treci prin atâtea. De fiecare dată să trebuiască te ridici, să o iei de la zero, să reușești să nu clachezi.

“În pandemie Sergiu nu a văzut-o pe fetița mijlocie timp de 6 luni”

Cum se adaptează copii la schimbări?

-Copiii s-au adaptat bine, peste tot unde am fost, însă nu a fost ușor. În pandemie, când a fost lockdown, Sergiu nu a văzut-o pe fetița mijlocie timp de 6 luni și a suferit mult din cauza asta.

Apropo de copii, aveți 3. Cum arată, astăzi, o zi din viața ta?

-Trezire la 6:30. Îmbrăcat copiii și trimiși cu tati sau cu bunicul la creșă-grădiniță-școală. Sergiu pleacă la antrenament. Eu îmi iau micul dejun și plec la salon.

La prânz îl iau pe Zian, îl duc la antrenament, după ce termină luăm fetele și mergem acasă. La ora 19 avem cina, 20 baie și 21 în pat. La 21:30 doarme toată casă (râde, n.red.). Am noroc cu părinții mei care ne ajută, fără ei nu am fi reușit.

Andreea Hanca are multe zile grele: “ ‘Îmi ‘dau’ două palme și mă redresez repede”

De câte ori, pe zi, simți că nu mai poți?

-În ultima perioadă mi s-a întâmplat destul de des să spun că nu mai pot, însă ‘îmi dau’ două palme și mă redresez repede. Nu există “nu pot” pentru mine.

Ce fel de mama ești? Relaxată, mai intri în panică?

-Sunt o mamă relaxată, nu mă sperie nimic, toate au o rezolvare. Copii trebuie lăsați să experimenteze totul pentru că, din păcate, nu voi fi mereu lângă ei.

“Acum un an a suferit cea mai gravă accidentare, a fost mult prea mult”

Viața de fotbalist este una dintre cele mai grele. Cum reușești să-ți păstrezi calmul atunci când Sergiu se accidentează grav în vreun meci?

-Și eu am clacat. și a trebuit să fie operat. Eu sunt foarte puternică și mereu pozitivă, însă de data această tocmai ce își revenise dintr-o altă situație și era în cea mai bună perioadă a lui. Am spus că nu este posibil așa ceva, a fost mult prea mult. Dar nu a durat mult, mi-am revenit repede pentru că în fotbal nu ai timp să te plângi.

Care a fost cel mai frumos moment al vostru, de cuplu?

– Cel mai frumos moment al nostru a fost la petrecerea de sfârșit de an din primul nostru an de la Cracovia. Atunci patronul echipei, în timpul speech-ului, ne-a mulțumit amândurora pentru tot ce am făcut la echipă. Am fost măgulită, am crezut că nu aud bine. Am fost tare mândră atunci de noi doi.

Dar cel mai greu, mai nefericit?

-Cel mai greu a fost atunci când Sergiu a fost exclus din lot, pe nedrept, la Craiova.

Andreea Hanca a fost un copil rebel: “Chiuleam de la ore ca să merg pe stadion”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Am fost un copil rebel. Ce îmi spunea mama să fac, eu făceam invers. În generală am învățat în “Ștefan Cel Mare” și chiuleam de la ore că să merg pe stadion.

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-⁠Tata era cel care mă înțelegea.

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă, tocilară sau rebelă?

-⁠Tocilară și rebelă. Mi-a plăcut mereu să fiu prima la orice, chiar și la note.

Ce a făcut Andreea Hanca cu primii bani câștigați: “I-am dat pe mâncare”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat ca model, am lucrat de la vârsta de 14 ani ca fotomodel la o agenție, făceam bani frumoși. Nu îmi cumpărăm nimic, îi dădeam pe mâncare (râde, n.red.). Pe vremea aceea tocmai ce apăruseră restaurantele acelea fast-food cunoscute și mâncam zilnic la ei.

“Sergiu are veleități de Master Chef”

Îți place să gătești? Mai ai timp?

-Îmi place să gătesc, dar nu am timp. Avem noroc cu bunica, ea gătește senzațional și, dacă totuși avem o zi liberă, prefer să gătească Sergiu, pentru că el chiar are veleități de Master Chef.

“Preț de câteva minute am crezut, efectiv, că am murit”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat?

-Ultima naștere, unde preț de câteva minute am crezut, efectiv, că am murit. Am pierdut foarte mult sânge și auzeam doar asistentele cum discutau cu doctorița care se chinuia să îl oprească, să nu ajung la transfuzie. După 2 ore a reușit și îi mulțumesc și în ziua de azi, ea a fost ca un înger.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Când eram mică am suferit mult că nu sunt băiat și că nu sunt lăsată să joc fotbal cu băieții.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– cu care, în ziua de azi, am o relație bazată pe respect. Regretă faptul că i-a instigat pe toți cei care m-au atacat atunci.