Andreea Străvoiu, drumul de la Digi 24 la ROVentura. Vedeta Kanal D, despre Zărneștiul natal și aventurile prin țară

Andreea Străvoiu a străbătut țara în lung și-n lat de când face parte din proiectul ROVentura, emisiunea de călătorii difuzată sâmbăta de la ora 15, la Kanal D.

Andreea Străvoiu, de la Digi 24 la Kanal D: „M-a ajutat foarte mult să mă formez ca om de televiziune”

Înainte de acest show, Andreea a experimentat și meseria de reporter la Digi 24. La postul de știri, vedeta susține că a avut foarte multe lucruri de învățat, de care se folosește acum în . a povestit despre emisiunea de travelling într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, în rândurile de mai jos!

-Până la emisiunea ”ROventura”, ai fost și reporter. Ești din nou pe teren, dar de data asta într-o producție în care călătorești și descoperi lucruri frumoase. Care crezi că sunt diferențele între ce făceai înainte de ”ROventura” și ce faci acum?

Perioada în care am fost reporter m-a ajutat foarte mult să mă formez ca om de televiziune, acolo am învățat cum să aleg, să scriu și să prezint o știre. A fost o etapă importantă.

Când am intrat la cârma emisiunii “ROventura” m-am simțit pregătită să lucrez la acest proiect. Mi-a fost ușor, știam ce am de făcut, formatul m-a încântat foarte tare, plus că i-am avut pe colegi alături de mine care m-au susținut și m-au ajutat atunci când a fost cazul.

Îmi place foarte mult ceea ce fac! Acum mă simt așa un mic explorator, descopăr foarte multe locuri din România și împărtășesc toate experiențele cu cei care ne urmăresc. Ca reporter lucram local, aveam multă muncă în redacție și un program fix. Acum avem mai multă libertate de mișcare, timp și spațiu de difuzare ca să ne punem în practică creativitatea.

Zărneștiul, văzut cu ochii Andreei

-Cum te înțelegi cu partenerul tău de călătorit? Cum l-ai descrie ca ghid turistic în câteva cuvinte?

George este un camarad foarte bun, are multă răbdare și experiență în ceea ce facem. Am foarte multe lucruri de învățat de la el. Cred că ar fi un ghid turistic excepțional, pentru că știe România ca în palmă, cunoaște foarte bine tradițiile, obiceiurile din multe locuri din țară și, evident, e foarte pasionat de arta culinară. Oricine ar alege să meargă pe un itinerariu făcut de George în România nu ar fi dezamăgit nicio secundă.

-Știm că provii dintr-o zonă a României frumoasă, căutată de turiști, Zărneștiul. Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le ai legate de locul în care ai copilărit?

Iubesc orașul în care m-am născut și îl consider unul dintre cele mai frumoase din România. Aflat la poalele munților Piatra Craiului, Zărneștiul are un farmec aparte. Eu am început să descopăr Zărneștiul și împrejurimile lui cam de pe la 12-13 ani, când mă plimbam cu un motor Puch, cu două viteze și ambreiaj, fabricat la Uzina Tohan.

Cu el am cutreierat toate zonele: Plaiul Foii, Prăpastii, Măgura și întreg orașul. Când nu aveam școală, asta era activitatea mea principală. Mai aveam câțiva prieteni cu motoare și hoinăream împreună cât era ziua de lungă. E o amintire dragă sufletului meu.

„Am ajuns pe Marele Zid Chinezesc, în Orașul Interzis, am legat prietenii cu studenții de acolo”

-În afară de frumusețile României, ce alte locuri din lumea asta te-au impresionat și de ce? În ce țară te-ai întoarce cu drag oricând?

Un loc care m-a impresionat foarte tare din afara țării este China. Am ajuns acolo cu o bursă de la facultate și am stat o lună într-un schimb de experiență. Am avut timp să descopăr cultura, civilizația și gastronomia lor. Am ajuns pe Marele Zid Chinezesc, în Orașul Interzis, am legat prietenii cu studenții de acolo, dar, pe lângă toate astea, am fost surprinsă să văd diferențe foarte mari între clasele sociale, faptul că tinerii erau destul de limitați și încorsetați, iar pentru mulți viața nu era foarte ușoară. Islanda a fost o țară pe care am văzut-o atipică, însă oriunde am fost nu mi-aș dori să mă mut. Iubesc țara în care m-am născut!

-Cum arată o zi din viața ta atunci când nu ești la filmări prin țară? Ce pasiuni/hobby-uri ai? Ce nu știm despre Andreea Străvoiu?

De multe ori când nu sunt la filmări fac același lucru: călătoresc! Timpul pe care îl am liber îmi place să îl fructific, astfel că în zilele frumoase plec la munte, la mare sau în Deltă, ori în altă țară. Merg să îmi vizitez părinții în Zărnești, ies cu prietenii. Când nu reușesc să plec din București, pentru că am treabă, îmi place să vizitez diferite muzee sau mănăstiri din Capitală. Nu mă plictisesc niciodată.

O mare pasiune a mea este echitația. Iubesc caii și plimbările în natură. Mă relaxează foarte mult, dar nu apuc să mă bucur foarte des de această pasiune.