Andreea Tonciu, acuzații grave după ce a ieșit de la Survivor România: „CRBL mai avea puțin și mă bătea”

Andreea Tonciu a spus tot ce a avut pe suflet în legătură cu ce a trăit și a văzut la Survivor România. Aproape niciunul dintre foștii ei colegi Faimoși nu a scăpat de critici.

CRBL a fost în prim-planul nemulțumirilor ei, concurent cu care din România a pornit la drum fără să aibă probleme.

Andreea a spus că a simțit foarte multă agresivitate din partea cântărețului și a crezut că la un moment dat va ridica mâna la ea.

Andreea Tonciu susține că CRBL a fost extrem de dur cu ea la Survivor România

Fosta asistentă de televiziune a făcut un exercițiu de sinceritate în emisiunea lui Cătălin Măruță, recunoscând că nu era foarte bună pe trasee.

Andreea a declarat că nu a fost extrem de pregătită pe plan sportiv și că probele din Dominicană sunt mult mai dificile față de cum și le-a imaginat ele.

Nu doar probele sportive au debusolat-o, ci mai ales traiul alături de celelalte vedete. Tonciu a spus că îi pare rău că nu a reușit să se adapteze grupului de acolo, de care nu îi este dor.

În afară de Otilia Bilionera, Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu, Tonciu nu a avut cuvinte tocmai laudative la adresa celorlalți.

„Așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. CRBL nu semnifică nimic. Nu-l pot numi bărbat. A dat dovadă de un mahalagism ieftin. La această emisiune, eu am fost la locul meu. Știu că unii dintre colegi au vrut să mă dea afară. Am cedat.

CRBL e un bădăran. Eu sunt curioasă cum se poartă acasă cu soția și copilul ei. El a fost singurul care țipa că nu îi e dor de copil și de soție. CRBL mai avea puțin și mă bătea. Are un suflet rău”, a mărturisit Andreea Tonciu la

Emil Rengle, cel mai slab concurent în opinia ei

Întrebată cine este în opinia ei cel mai slab concurent, bruneta a dat numele lui

„Dansatorul-minune care a dansat pe tocuri de 20 cm. Dansatorul e cel mai slab. Tocurile vorbesc acolo, nu el.

El nu aduce niciun punct echipei. O să vă demonstreze că o să fie din ce în ce mai praf. E un îmbârligător și un mincinos”, a mai spus Tonciu.