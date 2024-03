Andreea Tonciu, declarație surprinzătoare. Fosta concurentă de la Survivor All Stars 2024 recunoaște că își modifică pozele din social media. Vedeta nu este pentru prima oară când dă cărțile pe față despre această situație.

Andreea Tonciu, dezvăluire neașteptată. Fosta participantă de la Survivor All Stars 2024 declară că folosește filtre pentru imaginile sale

Andreea Tonciu face o . Fosta participantă de la Survivor All Stars 2024 declară că folosește filtre pentru imaginile sale și le transformă complet pentru a da bine pe Internet. În plus, are și un ajutor din partea surorii sale.

ADVERTISEMENT

Tânăra este cea care îi modifică fotografiile când vine vorba de siluetă, în timp ce pentru chip folosește de fiecare dată o aplicație mobilă. Bruneta nu vede nicio problemă în această direcție și spune că nu este singura care face asta.

„Eu îmi editez toate pozele în FaceApp. Mulți își fac, dar nu recunosc. Și bărbații își fac, despre ce vorbim? Mi-aș fi luat și eu măcar un fond de ten, un ruj, cu toate că eu nu știu să mă machiez profesional.

ADVERTISEMENT

Poate cu fondul ăla de ten arătam mai bine.Mai multă lume îmi spune (n.r. că arată bine fără machiaj), dar eu nu mă văd așa. Acum sunt gletuită bine”, a spus Andreea Tonciu în emisiunea Oracolul vedetelor, de la .

Andreea Tonciu, despre stil și frumusețe

Andreea Tonciu este o persoană sinceră și deschisă care spune exact ce gândește și nu este de mirare că are o părere neașteptată despre stil și frumusețe. spune că multe vedete au încercat să o copieze.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea bruneta susține că nimeni nu a reușit să se ridice la standardele sale. Fosta asistentă TV consideră că multe persoane care au bani în showbiz-ul din România, în realitate, nu știu să se îmbrace cum trebuie.

„Oamenii îmi spun că le place ceea ce văd. Mai sunt sinceritatea, felul meu de a fi, naivitatea mea câteodată. Sunt fericită că nu s-a găsit una în showbiz să mă copieze. Și-au dorit atâtea să mă copieze, să fie ca mine, o grămadă de pițipoance, dar nu le-a ieșit.

ADVERTISEMENT

Sunt singura care sunt așa. Eu nu sunt vedetă, sunt persoană publică. Au încercat, săracele, prin multe metode, dar e greu să fii Tonciu. E greu să fii ca mine”, a mai spus Andreea Tonciu, pentru aceeași sursă.