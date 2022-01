Andreea Tonciu, prima declarație după eliminarea de la Survivor România: ”Cea mai grea provocare”

Frumoasa brunetă, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a făcut prima declarație după ce a părăsit show-ul moderat de Daniel Pavel. Vedeta le-a mulțumit celor care au votat-o perioada aceasta.

Fosta asistentă TV a realizat că a avut parte de cea mai grea provocare de până acum, fiind convinsă că va rezista mai mult în junglă și în condițiile impuse de mediul de acolo.

Andreea Tonciu și-a testat limitele zilele acestea, dar din păcate, dorul pentru familie și mai ales, pentru fiica sa a fost uriaș. se gândea constant la Rebecca.

ADVERTISEMENT

Andreea Tonciu, detalii despre Survivor România după eliminare. Ce a dezvăluit Faimoasa

„Încă nu îmi vine să cred că s-a încheiat experiența Survivor! A fost, de departe, cea mai grea provocare din viața mea.

Am intrat convinsă că pot face față tuturor lipsurilor din competiție și că pot rezista dorului de familia mea. Din păcate, nu a fost așa, gândul meu fugind mereu la fiica mea.

ADVERTISEMENT

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, am simțit-o la fiecare pas! Așa cum am spus și la final, sper că nu am dezamăgit pe nimeni și abia aștept să mă uit în continuare la emisiune!

La final unul singur va câștiga marele premiu, dar eu mă bucur că am acceptat aventura, că mi-am testat limitele și că am adus și câteva puncte echipei mele.

ADVERTISEMENT

Ne revedem curând! Până atunci, vă îmbrățișez și vă iubesc!”, este mesajul lăsat de Andreea Tonciu pe contul de .

Andreea Tonciu, eliminată de la Survivor România după 10 zile

Frumoasa brunetă a avut șansa să se bucure de experiența din Republica Dominicană, chiar dacă a stat mai puțin de două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Proiectul a venit după o perioadă de pauză, asta pentru că nu apare foarte des pe sticlă și se concentrează mai mult pe creșterea fiicei sale.

Ultima emisiune în care Andreea Tonciu și-a făcut simțită prezența a fost „Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, unde a avut numeroase accese de furie și declarații șocante.