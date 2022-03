Andreea Tonciu, derapaj în emisiunea lui Măruță, după eliminarea lui Rengle de la Survivor. Ce a spus și Otilia Bilionera

Otilia Bilionera a fost eliminată de la Survivor România 2022 din motive medicale. La întoarcerea în țară a fost așteptată de Andreea Tonciu, de care s-a apropiat mult pe parcursul competiției. Cele două foste concurente au comentat eliminarea lui Emil Rengle, dar și felul în care prietenia dintre acesta și Laura Giurcanu s-a încheiat.

Andreea Tonciu și Otilia au comentat eliminarea lui Emil Rengle

Invitate în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, fostele concurente Survivor România au vorbit sincer despre cum privesc ele eliminarea lui Emil Rengle din competiție, dar și despre ruptura bruscă dintre dansator și Laura Giurcanu.

În trecut, câștigătorul de la Românii au talent a spus despre Andreea și că sunt „vrăji-gemene”, iar cântăreața a mărturisit că, după ce prietena ei a plecat din jungla dominicană, s-a simțit singură.

„De când au ajuns acolo, am văzut că toți erau în grup. I-am și spus Andreei că se duceau în pădure, vorbeau, bârfeau pe toată lumea.

Ne-am uitat mătura, am parcat-o aici la Măruță în față. Mi-a fost foarte greu după ce a plecat Andreea, am spus că am rămas singură printre lupi.

La jocuri, când nu era Andreea, toți erau împotriva mea. Îmi spuneau că le place mai mult de mine fără Andreea.

La un moment dat, m-a luat Cătălin sub aripa lui și m-am simțit puțin mai bine. Simt nevoia să am pe cineva aproape și să vorbesc.”, a declarat Otilia.

Andreea Tonciu: „Era de așteptat ca Rengle să iasă”

La rândul său, fosta asistentă TV este de părere că nu este o surpriză pentru nimeni faptul că Emil Rengle a fost eliminat, deoarece atât publicul de acasă, cât și colegii din echipa Faimoșilor și-au dat seama care este adevărata lui față.

Cu toate acestea, Andreea Tonciu nu este convinsă de sinceritatea Laurei Giurcanu. Aceasta crede că toți cei care s-au întors împotriva lui Rengle, au făcut-o pentru a le fi bine mai departe în competiția Survivor România.

„Era de așteptat ca Rengle să iasă. Toată lumea era împotriva lui. Sper să învețe din ce a făcut. A jucat un rol foarte prost.

Nu putem contesta discursul frumos al Laurei, dar eu cred că s-a simțit încolțită. Ca să cunoști o persoană îți ia 2 luni? Eu mi-am dat seama din prima. Ochiul meu nu mă înșală.

Chiar dacă oamenii zic că Tonciu e proastă. Consider că Laura a avut acel discurs deoarece îi pleca prietenul și trebuia să se dea bine cu ceilalți.”, a afirmat fosta concurentă Survivor.

Mai mult, Andreea Tonciu a dezvăluit că, după eliminare, Emil Rengle i-a scris un mesaj unui prieten comun de-al lor, în care s-a arătat foarte afectat de ceea ce a trăit în jungla dominicană.

„I-a dat mesaj unui prieten de-al meu, la 4 dimineața, și i-a spus că îi pare rău pentru tot hate-ul și că se simte singur.”, a adăugat

Andreea Tonciu, derapaj în direct

Pe final de emisiune, Cătălin Măruță i-a cerut Andreei Tonciu să-i transmită un mesaj lui Emil Rengle. Fosta asistentă de televiziune a făcut o gafă și a folosit un cuvânt neadecvat, în direct.

„Emil, îmi pare nespus de rău prin ceea ce treci. Această floare ți-o dăruiesc ție și te aștept aici, în platou la Măruță. Și să lași bă****le deoparte. Pentru că sorela ta, dacă apeși pe un buton, o să fie de partea ta. Ai înțeles? A fost bine, Cătălin?”, a spus Andreea.

„Pe Instagram mergea. Pe TikTok cred că era perfect mesajul, dar la televizor nu.”, a reacționat imediat moderatorul.

Otilia Bilionera, dezvăluiri despre eliminarea de la Survivor România 2022

Otilia le-a răspuns celor care au criticat-o pentru că a plecat la Survivor România având probleme de sănătate și a lămurit situația.

„Sunt mai relaxată că pot să mă duc și să mă tratez. Nu eram bolnavă înainte să plec. Doctorul mi-a dat antibiotic m-am simțit ok. Acolo era foarte frig, adormeam tremurând de frig. Ne îmbrățișam unii cu alții să ne încălzim. La început cu Andreea dormeam.

Luam pe antibiotice pe stomacul gol, până am început să am dureri foarte grave și sângerări de stomac. De acolo și eliminarea mea. Nu mâncai, luai antibiotice, și trebuia să intri pe traseu. Eu nu mai aveam putere să-mi iau un pahar cu apă. Îmi făceam tot felul de scenarii. Mă gândeam ‘ o să mă scoată cu picioarele înainte de aici’.”, a precizat cântăreața.

Otilia Bilionera și-a caracterizat colegii Faimoși

Cătălin Măruță i-a cerut cântăreței să-i caracterizeze pe colegii ei din echipa Faimoșilor. Astfel, despre TJ Miles, Otilia a spus că este mult prea narcisist. Pe Roxana Ciuhulescu a caracterizat-o drept serioasă, iar pe Elena Chiriac o vede ca pe o persoană foarte rece.

De asemenea, în opinia fostei Faimoase, Emil Rengle este îmbârligător, Radu Itu este fricos, iar CRBL, individualist. Totodată, pe Robert Niță îl consideră un om bun și despre Cătălin Zmărăndescu spune că, în ciuda aparențelor, este sensibil.