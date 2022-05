Andreea Tonciu, în lacrimi de ziua ei: “Părinții mei divorțează”. Mama fostei concurente Survivor, înșelată

Andreea Tonciu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a-și sărbători ziua de naștere, însă a făcut o mărturisire tristă. Tatăl fostei concurente Survivor ar fi înșelat-o pe mama sa cu menajera și urmează să divorțeze după mulți ani de căsnicie.

Andreea Tonciu a izbucnit în lacrimi de ziua ei. Părinții săi divorțează

În ziua în care a împlinit 36 de ani, Andreea Tonciu a făcut un anunț trist. și-a dorit să-și ia o piatră de pe inimă și a dezvăluit motivul pentru care în ultimul timp a fost mai retrasă. Părinții săi vor divorța, după ce tatăl ei ar fi avut o aventură cu menajera.

ADVERTISEMENT

Andreea Tonciu a acceptat ca femeia respectivă să o ajute la curățenie, atât pe ea, cât și mama acesteia. Chiar dacă a avut încredere deplină, aceasta i-ar fi furat mai mulți bani din casă și ar fi întreținut relații intime cu tatăl ei.

„Eu am fost foarte supărată pentru că o anumită persoană mi-a destrămat familia. Eu, de fel, sunt o fată foarte bună și am avut o doamnă pe care am primit-o în casa mea să facă curățenie și nu că mi-a furat din casă, mi-a dominat tatăl ca să-mi destrame familia.

ADVERTISEMENT

Părinții mei au depus actele de divorț. Sunt foarte supărată și am suferit foarte mult. Eu de asta am fost foarte tăcută în ultimul timp. Eu am considerat-o ca pe o soră mai mare a mea. Ea stătea la masă cu mine și cu mama mea și avea relații intime cu tatăl meu”, a povestit Andreea Tonciu.

„Nu suntem într-o relație bună cu tata”

Andreea Tonciu a mărturisit că ea și mama sa au aflat de relația extraconjugală a tatălui său în urma unei conversații telefonice. Fosta concurentă Survivor s-a dus apoi să-i ceară explicații femeii respective, iar aceasta a rugat-o să nu-i spună soțului său ce a făcut.

ADVERTISEMENT

nu a putut trece peste infidelitatea partenerului său. Mai mult, vedeta spune că în prezent nici ea nu are o relație bună cu tatăl său.

„Într-o anumită zi, fiind în casă și mama și tata, tata fiind în lumea lui, și-a permis să o sune pe această doamnă/ domnișoară și mama a auzit. Tatăl meu trăiește în casa noastră acum, dar nu suntem într-o relație foarte bună cu el.

ADVERTISEMENT

Mă doare enorm de mult când o văd că suferă. Mama este foarte supărată, este distrusă. Face tratament acum. Nu vreau să-i fac rău acestei persoane, Dumnezeu e sus și o să o pedepsească pentru ce a făcut. Tatăl meu își asumă greșeala, dar e prea târziu”, a dezvăluit Andreea Tonciu.