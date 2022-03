Andreea Tonciu îngrijorată pentru starea de sănătate a fiicei sale. Ce probleme are Rebecca

Andreea Tonciu nu se află în cea mai bună perioadă a sa. Fosta concurentă Survivor România le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online că Rebecca are o probleme de sănătate. Micuța, în vârstă de 6 ani, este supusă tratamentului cu aerosoli.

Fiica Andreei Tonciu are probleme de sănătate. Fosta concurentă Survivor este îngrijorată

a dezvăluit în mediul online că Rebecca, fiica sa, este bolnavă și are nevoie de tratament cu aerosoli. Afecțiunea nu este una gravă, ci este vorba de o simplă răceală, însă fosta concurentă Survivor este îngrijorată pentru starea de sănătate a micuței,

Fosta Faimoasă a devenit mamă în 2016 și de atunci întreaga sa atenție este canalizată în direcția Rebeccăi. Pe parcursul șederii sale în jungla dominicană, vedeta a declarat de mai multe ori că nu mai poate sta departe de fiica sa.

„Doamne, am simțit că nu mai pot de dorul ei. Mă gândeam cum doarme, dacă mănâncă, dacă se simte bine… în fiecare moment îmi zbura gândul doar la ea”,

Andreea Tonciu, probleme cu kilogramele în plus după Survivor România

La întoarcerea în țară, Andreea Tonciu declara că lipsa hranei a fost greu de suportat în competiția desfășurată în junglă și că a slăbit mult. Ajunsă acasă, fosta membră a echipei Faimoșilor nu s-a mai abținut de la nimic, astfel că s-a ales cu câteva kilograme în plus.

Pentru că vara se apropie, iar vedeta își dorește să aibă un corp perfect, a început un tratament ca să ajungă la silueta dorită.

„Unde credeți că am ajuns? După ce am participat la acel show TV am pus câteva kilograme în plus. Eu nu mă pot vedea așa, așa că am început deja tratamentul.

Vara se apropie și vreau să arăt din ce în ce mai bine. Eu când mă îngraș, pun doar la burtă. Cu aparatul ăsta scap de grăsime și de celulită și o să am un corp perfect la vară.

De abia aștept să scap de această grăsime și celulită de pe burtă”,