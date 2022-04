Andreea Tonciu, investiție de peste 100.000 de euro după Survivor: “Banii pe care i-am câștigat sunt în cont. Nu m-am atins de ei”

Andreea Tonciu, investiție de peste 100.000 de euro în noua locuință! De câteva săptămâni, vedeta merge la vizionări peste vizionări pentru că își dorește să achiziționeze un apartament cu trei camere mai mare decât cel în care stă acum.

Andreea Tonciu, investiție de peste 100.000 de euro într-un apartament cu trei camere

Prima regulă însă în achiziționarea noii locuințe este ca aceasta să se afle lângă casa mamei Andreei, cea care o ajută la creșterea fetiței ei, Rebeca.

ADVERTISEMENT

“Vreau să-mi cumpăr un apartament, sunt în vizionări. Vreau să mă mut într-un apartament mai mare. Stăm în 83 metri pătrați cu tot cu balcon, dar vreau peste 100. Vreau cu trei camere, mai mare, pentru că fiica mea începe școala, vreau să-i fac o cameră mai mare, cu birou.

Aici avem camerele foarte mici. Vreau lângă mama, să mă ajute cu fata. Acum tot lângă mama locuim”, a declarat Andreea Tonciu pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ei bine, în zona în care Andreea dorește să-și achiziționeze apartamentul, prețurile sunt destul de piperate, se pare. Potrivit site-urilor imobiliare, un apartament cu peste 100 mp, cu trei camere, într-un bloc vechi, costă între 130.000 de euro și 160.000 de euro, în timp ce unul dintr-un ansamblu rezidențial nou poate ajunge și la 250.000 de euro.

Bruneta ne-a dezvăluit că relația dintre ea și fiica ei este una minunată și că, de când micuța a venit pe lume, cele două n-au stat despărțite nici măcar o zi. De aceea, cât a fost plecată în Dominicană, la Survivor, Andreei i-a fost cumplit de greu departe de Rebeca atâtea zile.

ADVERTISEMENT

Vrea să facă investiție de peste 100.000 de euro, dar a întrerupt vizionările pentru 10 zile

De când a revenit în țară, de la Survivor, Andreea Tonciu a luat la picior străzile din zona casei mamei ei pentru a găsi un apartament mai mare pe care să-l achiziționeze.

Nu a găsit încă locația perfectă pentru investiția de peste 100.000 de euro pe care vrea să o facă, însă a oprit căutările pentru 10 zile. Împreună cu soțul și fetița, bruneta a plecat într-o vacanță de vis în Dubai. Acest concediu pare să fie cadou din partea soțului ei.

ADVERTISEMENT

“În Dubai, în vacanță, stăm 10 zile. Și după aceea, de Paște, plecăm în Egipt. Nu am cumpărat vacanța în Dubai din banii de la Survivor. Banii mei sunt banii mei, puși în cont. De vacanța în Dubai – și tot ce depinde de cheltuielile zilnice – se ocupă soțul.

ADVERTISEMENT

Banii mei sunt banii mei, banii lui sunt banii noștri. Așa e în familia mea (râde – n.r.) Dar eu chiar vorbesc serios. Banii pe care i-am câștigat pe la emisiunile la care am fost sunt în cont. Nu m-am atins de ei”, a mai declarat Tonciu pentru FANATIK.RO.

Tonciu, probleme de sănătate după Survivor. Ce i-au descoperit medicii

Survivor România a fost pentru Andreea Tonciu o experiență cumplit de grea. Bruneta spune că a suportat cu greu condițiile din Dominicană, n-a putut închide un ochi timp de 14 zile cât a rezistat în concurs, iar la hotel, odată ajunsă, după eliminare, a făcut atac de panică.

“M-am întors cu ceva probleme de sănătate. Atunci, când am leșinat, am fost 100% deshidratată, așa cum au ieșit analizele. Eu n-am dormit 14 nopți cât am stat acolo că auzeam numai foșneli, numai păsări… Doamne, nu știi cum făceam.

După ce , ce crezi, mă duc la hotel… și nici noaptea aia n-am dormit. Aveam mare șopârlă pe pereți în cameră. Am stat numai pe telefon și vorbeam cu foști concurenți de la Survivor și mi ziceau: ‘Vezi că la hotelul ăla am stat și eu și sub pat era o tarantulă’. Am zis că mor. Am făcut atac de panică”, ne-a mai dezvăluit fosta concurentă.

Andreea Tonciu, despre experiența Survivor România 2022 și certurile cu colegii

Mai mult, vedeta susține că a avut un șoc când a revăzut imaginile cu ea din timpul competiției, în care chipul ei era plin de bube. Mama Andreei a crezut că fiica ei se confruntă cu o acnee severă. Realitatea însă este cu totul alta, după cum ne-a declarat bruneta:

“M-a mușcat nu știu ce insectă și m-am umplut de bube pe mine, corp, pe față. Zici că aveam pojar. Probabil am făcut o alergie ceva. Am fost mușcată de nu știu ce insectă… eram plină de bube, o insectă care era și-n haine, atât de mică era. Tu știi ce mâncărimi aveam? Îmi venea să rup carnea de pe mine. Pe picioare, pe mâini… “.

Andreea Tonciu , timp în care a reușit să se apropie de unii colegi de-ai săi, iar cu alții să aibă discuții contradictorii.

Ei bine, fosta concurenta spune că n-a făcut scandal, așa cum ar fi susținut colegi de-ai ei, căci dacă s-ar fi întâmplat asta… nu i-ar mai fi spălat nici apele mării.

“Îmi pare rău că n-am fost Tonciu acolo. M-am schimbat. Păi le arătam eu ce înseamnă scandal. Am fost acuzată că am făcut scandal. Păi, mă, voi mă cunoașteți pe mine? Păi dacă vă certați și intrați în gura mea nu mai iese… .

Că eram traumatizată acolo, eram setată, zici că m-a apăsat cineva pe buton și că eram altă femeie. Din a cincea zi am vrut să plec acasă am zis: ‘Unde naiba mă aflu? Ce-i aici? Unde sunt? Mi-e frică!’ ”, a conchis Andreea Tonciu.

Vedeta spune că și-a revenit complet după experiența Survivor, a uitat și de condițiile grele din Dominicană, de certurile cu colegii. Acum e pusă pe fapte mari, vrea să facă investiție de peste 100.000 de euro, pleacă în vacanțe și petrece mai mult timp cu familia ei.