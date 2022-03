Andreea Tonciu, probleme cu greutatea după Survivor România: „Am pus câteva kilograme în plus”

Andreea Tonciu s-a îngrășat câteva kilograme după ce a fost eliminată de la Survivor România 2022. Vedeta se ocupă deja de această problemă și vrea să aibă din nou o talie subțire până la vară.

Andreea Tonciu, probleme cu greutatea după Survivor România

a recunoscut că nu s-a mai abținut de la mâncare după eliminarea de la Survivor. Bruneta a stat doar câteva săptămâni în Republica Dominicană, însă a resimțit condițiile grele din reality show-ul de la Pro TV.

Lipsa hranei și-a pus amprentat asupra ei și a mâncat destul de mult după ce a ajuns înapoi în România. Andreea Tonciu are acum mici probleme cu greutatea și urmează un tratament pentru a reveni la silueta ei.

„Unde credeți că am ajuns? După ce am participat la acel show TV am pus câteva kilograme în plus. Eu nu mă pot vedea așa, așa că am început deja tratamentul.

Vara se apropie și vreau să arăt din ce în ce mai bine. Eu când mă îngraș, pun doar la burtă. Cu aparatul ăsta scap de grăsime și de celulită și o să am un corp perfect la vară.

De abia aștept să scap de această grăsime și celulită de pe burtă.”, a transmis fosta Faimoasă pe .

Ce a spus Andreea Tonciu după ce a părăsit echipa Faimoșilor

Andreea Tonciu a spus, la scurt timp după ce a părăsit competiția, că . Chiar dacă nu a petrecut prea mult timp în echipa Faimoșilor, vedeta și-a depășit limitele, dar i-a fost foarte greu să facă față dorului de fiica ei.

„Încă nu îmi vine să cred că s-a încheiat experiența Survivor! A fost, de departe, cea mai grea provocare din viața mea.

Am intrat convinsă că pot face față tuturor lipsurilor din competiție și că pot rezista dorului de familia mea. Din păcate, nu a fost așa, gândul meu fugind mereu la fiica mea.

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, am simțit-o la fiecare pas! Așa cum am spus și la final, sper că nu am dezamăgit pe nimeni și abia aștept să mă uit în continuare la emisiune!

La final unul singur va câștiga marele premiu, dar eu mă bucur că am acceptat aventura, că mi-am testat limitele și că am adus și câteva puncte echipei mele. Ne revedem curând! Până atunci, vă îmbrățișez și vă iubesc!”, a transmis vedeta pe rețelele sociale.