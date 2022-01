Andreea Tonciu, remarcă xenofobă la Survivor România: „Nu ești român!”

Spiritele s-au încins pe nisipul fierbinte din Republica Dominicană, la Survivor România, în ediția difuzată pe 18 ianuarie 2022 de PRO TV.

Concurenții au avut o probă de forță în ediția primei eliminări de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii s-au luptat individual în primă fază, iar apoi au format perechi.

Meciul final a fost unul extrem de complicat pentru cele două echipe formate de războinici și faimoși. Pe de o parte, TJ Miles și Xonia, de cealaltă parte Ștefania Ștefan și Blaze Okpata.

Andreea Tonciu, către Blaze de la Survivor România: „Nu ești român!”

Punctul decisiv au reușit să-l câștige Blaze și Ștefania, marcând a treia victorie consecutivă a albaștrilor. Faimoșii au fost înfrânți din nou, iar tensiunea a crescut în momentul în care Blaze s-a bucurat prea tare, scăpând câteva cuvinte pentru care ulterior și-a cerut scuze.

Blaze a fost fericit din cale-afară că a reușit să îl învingă pe TJ Miles, unul dintre rivalii săi de moarte în competiție. În euforia momentului, fostul concurent de la Mireasa a scăpat un „Fu*k you, TJ Miles”. A zis apoi că nu a făcut-o cu intenția de a jigni. A fost doar o exprimare a bucuriei că a învins.

Replica lui Blaze a inflamat întreaga echipă a Faimoșilor, care a sărit la bătaie împotriva nigerianului. S-ar fi putut ajunge foarte departe dacă Roxana Ciuhulescu nu ar fi intervenit, despărțindu-i pe Zmărăndescu și Blaze.

În toată această nebunie, s-a făcut remarcată și Andreea Tonciu, cu o replică evident xenofobă, pe care niciun concurent nu a remarcat-o în tumultul de jigniri spuse de o parte și de alta a baricadei.

Blaze și-a cerut scuze

Comentariul Andreei a fost pentru mulți telespectatori fideli ai emisiunii unul deplasat în acel context. a ținut morțiș să-i amintească lui Blaze că nu este român, întorcându-i acel „F*ck you” într-un mod agresiv.

„F*ck you, because you are not romanian”, i-a spus Andreea Tonciu. „Nu ești român!”, a spus concurenta încercând să îi apere pe cei din echipa ei.

Blaze și-a cerut scuze ulterior, iar colegii săi au făcut apoi scut în preajma lui, spunându-le că au exagerat foarte mult momentul și au făcut din țânțar armăsar. În cele din urmă, spiritele s-au calmat.