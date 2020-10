Andreea Tonciu și Roxana Nemeș, nou scandal la Bravo, ai stil: „Este o țărancă”

Un nou episod din scandalul de la „Bravo, ai Stil! Celebrities a avut loc de curând. Protagonistele sunt Roxana Nemeș și Andreea Tonciu, celebre pentru astfel de show-uri. Cele două și-au aruncat cuvinte grele după un moment în care blonda a avut o apariție surprinzăroare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Maurice Munteanu a provocat-o pe Roxana să se tranforme în Imelda Marcos (soția fostului președinte din Filipine), iar pentru a face acest lucru, ea a venit în platou, însoțită de doi bodyguarzi, cu un set de bijuterii cu diamante în valoare de 400000 de euro. Bijuteriile erau împrumutate special pentru defilarea în emisiune.

Momentul a cauzat o reacție instantă a Andreei Tonciu. Bruneta nu a folosit cuvinte fumoase la adresa celeilalte concurente: „este o țărancă să te lauzi cu niște bijuterii împrumutate, să te bucuri de ele.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Încă un scandal între Roxana Nemeș și Andreea Tonciu. Replici dure ale celor două

Tonciu a dat și explicații suplimentare: „eu am venit aici cu inel de un milion de euro și nu am venit aici cu bodyguarzi. Asta înseamnă că nu ai avut nimic la viața ta. Eu nu am venit la televizor să mă laud că fac și că dreg”, a spus ea, potrivit wowbiz.ro.

Replica Roxanei Nemeș nu a întârziat să apară: ”pentru mine, tot ce conteaza în competiția ”Bravo, ai stil” este să-mi depășesc limitele, să învat tot ce ține de stil și să mă bucur de fiecare personaj, temă, provocare.

ADVERTISEMENT

Celelalte lucruri care se întâmplă acolo înseamnă nimic pentru mine! De aici și “aroganța” mea! Nu “se merită“ ! 😉 Stiti vorba aia! 😉 Cu cât bagi mai mult în seamă acest gen de oameni, cu atât le lași impresia că au dreptate în nebunia lor!

Ceea ce nu e cazul! Invidia femininî e fară margini! Nu mor caii când vor câinii și cu asta am spus tot!”, a transmis ea pe contul de Instagram, în descrierea imaginilor în care o intepretează pe soția fostului președinte filipinez.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Scandalul de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a numărat mai multe persoane, Nemeș fiind ținta acestora încă de când s-a alăturat emisiuni. Totusi, Tonciu a fost cea mai aprigă contestatară a ei, după ce, inițial, a spus că nu știe cine este.

Ulterior, bruneta a continuat să arunce săgeți în direcția celeilalte concurente. Acesta a fost surprinsă la volanul unei mașini de lux și a declarat că ”mașina a creat foarte multe intrigi la emisiune. Anumite domnișoare veneau cu mașini de 3.000 de euro, cât valorau tenișii mei din picioare”, replică despre care s-a spus că era direcționată către Roxana.

ADVERTISEMENT