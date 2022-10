Andreea Tonciu, supărată pentru mesajele pe care le primește de la fane. Ce a deranjat-o: ”Treziți-vă, băi, fetelor, că sunteți vai de capul vostru!”

Bruneta este extrem de supărată pentru . Fosta asistentă TV a explicat ce a deranjat-o, răbufnirea sa având legătură în mare parte cu fetele care exagerează cu operațiile estetice.

Andreea Tonciu, deranjată de comentariile internauților. Motivul pentru care a răbufnit

Andreea Tonciu le-a pus la punct pe fanele sale, după ce a remarcat că tot mai multe au ajuns pe mâna medicilor esteticieni pentru buze voluminoase. Vedeta consideră că unele dintre ele folosesc în exces filtrele din mediul virtual.

Mai mult decât atât, bruneta a subliniat că se consideră frumoasă pentru vârsta pe care o are. În plus, fosta asistentă TV are și un sfat prețios pentru anul următor: toate doamnele să fie ”finuțe” pentru că ”se poartă”.

„Da, mă consider scumpă foc, pentru că la vârsta pe care eu o am, nu prea am operații estetice, cum sunt astea botoxate la față. Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul.

Și vă mai și editați pozele, și eu mi le editez, dar voi vi le editați și sunteți strâmbe în poze, cum facem?! Cum facem, mă, cu voi? Ce facem, că nu e ok. Și mai și «eu nu fac, eu nu dreg, eu sunt virgină».

Băi, treziți-vă, băi, fetelor la realitate că sunteți vai de capul vostru! Veniți în București să ce? De ce nu stați acolo la voi, de unde sunteți voi? Veniți în București să ce? Eee, eu știu de ce.

Lăsați botul ăla. Fiți mai finuțe. Se poartă finețea. Se poartă de mult, dar na. Vă dau și eu ca sfat, în 2023 să fiți mai finuțe. Ce-ar fi să vă dezumflați toate?

Ar fi ceva să vă dezumflați toate, să nu mai stați în botul ăla. Nu se mai vede fața de botul ăla”, a transmis Andreea Tonciu, pe pagina sa de .

Andreea Tonciu, operații pe bandă rulantă

Andreea Tonciu adoră să fie impecabilă de fiecare dată când apare pe sticlă, în lumina reflectoarelor. Și-a făcut mai multe intervenții chirurgicale de-a lungul timpului și este gata să ajungă din nou pe masa de .

A scos din buzunar sume mari pentru a avea un nas perfect și un bust generos. Liposucția este, de asemenea, pe lista frumoasei brunete care este dispusă să plătească peste 60.000 de euro pentru a nu mai fi recunoscută.