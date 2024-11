”Andrei a vrut un copil cu mine”. Dezvăluirea Diandrei de la Insula iubirii o va înfuria pe Cristina Rotaru. Mama ispitei intervine. Exclusiv

Diandra îi dă replica lui Andrei de la Insula Iubirii după ce acesta a spus că nu a reprezentat nimic pentru el și că tot timpul a avut-o în suflet pe fosta lui soție, Cristina.

Diandra îi dă replica definitivă lui Andrei de la Insula Iubirii

Ispita din a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că pentru ea povestea cu Andrei e de domeniul trecutului și că nu mai vrea să fie asociată cu el. Îl contrazice pe spunând că există niște mesaje între ei doi care spun cu totul altceva, însă Diandra vrea să lase trecutul în urmă.

În declarația pe care a făcut-o pentru FANATIK, ispita Diandra a dezvăluit ceva de-a dreptul uluitor: Andrei i-a spus, la un moment dat, că ar vrea să aibă un copil !

„El îmi zicea: vreau copil”

„Nu vreau să mai fiu implicată în povestea asta cu Andrei. Nu vreau să mai fiu asociată cu numele lor. Nu vreau, efectiv, nu mă interesează persoana lor. El ori are amnezie și uită de anumite mesaje, ori nu știu. În fine, nu mai contează. Pentru mine vreau să se încheie odată. Nu avem absolut nimic în comun unii cu alții.

A ales varianta care o îmbată pe ea cu apa rece. Să sune bine și să fie totul mai plauzibil. Partea cu familia și Brasov, eu am păstrat-o discretă tocmai ca să nu le afecteze eventuala lor împăcare. Să nu se mai implice bieții părinți care, și așa erau șocați. Ei nu aveau nicio vină. Dar lor le place balamucul cu tot tacâmul. Vor să se facă de râs în continuare. El îmi zicea: vreau copil. Hai să fim serioși”, a declarat Diandra, pentru FANATIK.

Ce spune mama ispitei despre toată situația

FANATIK a contactat-o și pe mama Diandrei pentru a afla ce o sfătuiește pe fiica ei pentru a depăși întreaga telenovelă. Femeia ne-a spus că a vrut de multe ori să iasă public, să arate cum au stat lucrurile, de fapt. A preferat să nu se bage prea mult, însă de data asta a vrut să precizeze câte ceva pe marginea subiectului fierbinte.

„Chiar nu vreau să discut. Nu vreau să răspund în același fel în care o face el. Plus, ceea ce vorbește e răstălmăcit și chiar nu vreau să intru în… Eu știu cine este Diandra cu adevărat, deci chiar nu are rost. Vă dați seama că mă doare, pentru că spune niște lucruri…

Am fost tentată de foarte multe ori să spun niște lucruri, dar m-am obținut. Am fost crescută să nu răspund cu rău la rău. Mereu am încercat să învăț și pe Diandra asta. Uneori ai impresia că te depășește, într-adevăr, și că nu poți să reziști. Dar se poate. Și până la urmă cred că toți exprimăm ceea ce avem undeva, în interior, părerea mea. Spunem lucruri ne deranjează pe noi interior. Sunt frustrări sau sunt nemulțumiri. De aceea, încercăm să reacționăm într-un altfel.

Diandrei i-aș transmite să fie așa cum este ea, să fie ea, să aibă încredere ea. O iubesc foarte mult, este tot ce am eu mai scump pe lume. Mereu i-am spus să facă ceea ce simte”, ne-a relatat mama Diandrei de la Insula Iubirii.