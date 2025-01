Andrei Artean, săgeți către CFR, după ce a semnat cu rivala U Cluj: „Nu m-a mai dorit acolo!”. Video

Mijlocașul român a acordat recent un interviu în calitate de jucător al „șepcilor roșii”, având câteva săgeți pentru fosta sa echipă, CFR Cluj.

Andrei Artean nu i-a uitat pe cei de la CFR Cluj. Săgeți subtile trimise de mijlocaș

, Andrei Artean a revenit în țară în vara anului trecut, când a semnat cu cei de la CFR Cluj.

Mijlocașul a schimbat din nou echipa, semnând în această iarnă cu rivala din oraș a „feroviarilor”, U Cluj. Recent, el a acordat un interviu după ce a semnat cu echipa pregătită de Ovidiu Sabău, transmițând atât săgeți către fostul său club, dar și precizând care sunt aspirațiile sale pentru acest an.

„La fosta echipă a fost o problemă!”

„Sunt foarte bine, încrezător, optimist, bucuros de alegerea pe care am făcut-o. Am vorbit puțin cu domnul Sabău după ce am semnat contractul, mi-a spus ce idei are și am înțeles ce își dorește.

Soția știe tot timpul ce se întâmplă în viața mea. Am venit în vară la Cluj, nu mi-am dorit să plec. La fosta echipă a fost o problemă, nu din partea antrenorului, altcineva nu m-a mai dorit acolo. Totul se întâmplă cu un scop în viață, așa a fost să fie.

„Abia aștept să joc pentru aceste culori în fața suporterilor fanatici!”

Am ales să am continuitate în acest oraș pentru familie, dar m-a atras și proiectul de aici. Este o echipă foarte bună, cu un fotbal plăcut, mă pretez acestui stil. M-a atras și faptul că echipa este foarte iubită de suporteri.

Este o mândrie, o onoare. Abia aștept să joc pentru aceste culori în fața suporterilor fanatici. Îmi place foarte mult acest oraș.

Dorințele mele pentru 2025 ar fi să ajut echipa cu munca depusă aici, să îndeplinim obiectivele clubului, să fiu sănătos și să avem rezultate cât mai bune”, a spus Andrei Artean pentru canalul de YouTube al lui U Cluj.

În vârstă de 31 de ani, Andrei Artean este cotat la suma de 700.000 de euro. Acesta are 3 trofee în palmares, toate câștigate sub comanda lui Gică Hagi (Cupa României 18/19, Supercupa României 19/20 și Superliga 22/23).