Andrei Bănuță a dezvăluit de ce nu are iubită. Cu ce vedetă din România ar petrece o noapte împreună

Tânărul constănțean și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu online, acordat cântăreței Oana Radu. Andrei Bănuță a fost invitat în emisiunea „Detectorul de minciuni” de pe Youtube, acolo unde a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare.

Andrei Bănuță o place pe Oana Zăvoranu

Artistul a fost întrebat cu ce vedetă din România i-ar plăcea să petreacă o noapte romantică, iar acesta a dat două nume. Primul nume pe care l-a rostit este al actriței Mădălina Ghenea. Oana Radu a refuzat acest răspuns rugându-l să spună numele unei celebrități care locuiește la noi în țară, știut fiind faptul că Mădălina este plecată de ani buni în Italia.

Andrei a oferit un răspuns la care nu se aștepta nimeni. A spus că o place foarte mult pe Oana Zăvoranu pentru felul în care se prezintă și că o place de când era mic. De la una la alta, a sosit timpul ca muzicianul să vorbească și despre situația sa sentimentală actuală.

a mărturisit că nu are încă o iubită și a explicat și de ce. „Știi cum e? În vorbe, ești tot timpul cu cineva, dar o relație serioasă nu am”, a spus Andrei Bănuță.

Muzica nu-i lasă timp pentru o relație serioasă

„Dacă ar veni, nu aș zice nu. E un moment în care cel mai prețios lucru pe care nu-l am e timpul. Toate tentativele de relație, de când am început să muncesc, s-au lovit de problema că nu prea am timp”, a declarat Bănuță la

Oana i-a oferit un sfat lui Andrei, spunându-i că ar putea găsi o fată chiar din breasla în care activează. Printre altele, a vrut să știe dacă a existat vreodată ceva între el și Theo Rose, alături de care are un succes răsunător la radio, dar și pe Youtube.

Bănuță a spus că Theo îi este doar o foarte bună prietenă, cu care a fost foarte încântat să colaboreze pe plan muzical, dar nu se poate spune despre ceva mai mult.