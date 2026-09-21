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Cum se simte campionul român după accidentul de motocicletă în care a fost implicat în București. Sportivul, care avea permis pentru categoria A de doar 2 luni, se află pe patul de spital și a făcut o evaluare a rănilor pe care le-a suferit.

Cum se simte campionul român, după accidentul rutier

Andrei Bordeianu (29 ani) a fost în timp ce se afla pe motocicletă. Incidentul s-a produs în nordul orașului București pe data de 27 august. La aproape o lună de la evenimentul care l-a adus în stare gravă la spital a decis să rupă tăcerea. la culturism a vorbit despre problemele medicale cu care se confruntă.

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Tânărul care este un cunoscut influencer de fitness, cu peste 240.000 de urmăritori pe Instagram, a mărturisit că bazinul este cel mai afectat. De asemenea, a suferit fracturi la ambele mâini, medicii fiind nevoiți să-l opereze de urgență. În plus, a ținut să le mulțumească doctorilor care l-au supravegheat în ultima perioadă.

Mai mult, în urmă cu ceva vreme și-a exprimat recunoștința pentru toate persoanele care s-au rugat pentru sănătatea lui. Totodată, campionul național și internațional la culturism a subliniat că încrederea și credința în Divinitate l-au ajutat să depășească momentele dificile, însă recuperarea este abia la început.

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„Bazinul este cel mai avariat. Pe lângă mâna care a fost și aceasta ruptă și am o plăcuță în ea, mâna dreaptă, am mai avut o serie de coaste rupte din cauza accidentului care au produs și pneumotorax (n.r. afecțiune cauzată de aerul acumulat între foițele pleurale). A fost și la început când am intrat în spital și mi s-a activat și după.

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Nu mai puteam să respir, a fost cumplit. La mâna stângă am o orteză, au fost rupte ambele oase și unul dintre oase de două ori și am o mică pareză, nu pot să mișc degetele în sus și nu prea pot să o folosesc”, a mărturisit Andrei Bordeianu, într-o filmare distribuită pe Instagram.

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”Doctorul meu curant a fost un erou”

„Am promisiuni de la doctorul meu curant, care a fost un erou în ceea ce înseamnă operația, și toți doctorii au lucrat extrem de bine și m-au pus la punct. Am promisiuni de la ei că mă voi face bine și îmi va reveni mâna. Iar fixatorul de la bazin arată ceva de genul acesta.

Sunt fiare care ies practic din oase și îmi țin bazinul pe loc. Nu mă pot mișca, sunt imobilizat la pat, totul se întâmplă la pat și asta este destul de greu. Trebuie să ai pe cineva în permanență lângă tine, dar totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu căruia i-am încredințat viața mea și tot rostul vieții mele, cât și corpul și tot.

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El este salvatorul meu și îi mulțumesc foarte mult. Sunt recunoscător că trăiesc și pot să vorbesc”, a completat campionul român, care are o poveste de viață interesantă. Tânărul a avut rezultate excelente la învățătură în timp ce era elev. Astfel, a obținut o diplomă într-un domeniu foarte greu.

Influencerul este inginer, dar a ales alt parcurs profesional. Andrei Bordeianu a cunoscut celebritatea datorită fitness-ului spre care s-a concentrat când a început să meargă la sala de forță. Astfel, și-a format o comunitate în mediul online unde împărtășește sfaturi prețioase despre alimentație și despre antrenamentele sale.