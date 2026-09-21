Sport

Campionul român, reacție după accidentul în care a fost implicat în București. Motociclistul se află pe patul de spital

Un cunoscut culturist și influencer de fitness rupe tăcerea după ce a ajuns într-o situație gravă la spital în urma unui accident de motocicletă. În ce stare se află.
Alexa Serdan
21.09.2026 | 08:26
Campionul roman reactie dupa accidentul in care a fost implicat in Bucuresti Motociclistul se afla pe patul de spital
Cum se simte campionul român în urma accidentului de motocicletă. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Cum se simte campionul român după accidentul de motocicletă în care a fost implicat în București. Sportivul, care avea permis pentru categoria A de doar 2 luni, se află pe patul de spital și a făcut o evaluare a rănilor pe care le-a suferit.

Cum se simte campionul român, după accidentul rutier

Andrei Bordeianu (29 ani) a fost victima unui accident rutier în timp ce se afla pe motocicletă. Incidentul s-a produs în nordul orașului București pe data de 27 august. La aproape o lună de la evenimentul care l-a adus în stare gravă la spital a decis să rupă tăcerea. Campionul român la culturism a vorbit despre problemele medicale cu care se confruntă.

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Tânărul care este un cunoscut influencer de fitness, cu peste 240.000 de urmăritori pe Instagram, a mărturisit că bazinul este cel mai afectat. De asemenea, a suferit fracturi la ambele mâini, medicii fiind nevoiți să-l opereze de urgență. În plus, a ținut să le mulțumească doctorilor care l-au supravegheat în ultima perioadă.

Mai mult, în urmă cu ceva vreme și-a exprimat recunoștința pentru toate persoanele care s-au rugat pentru sănătatea lui. Totodată, campionul național și internațional la culturism a subliniat că încrederea și credința în Divinitate l-au ajutat să depășească momentele dificile, însă recuperarea este abia la început.

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„Bazinul este cel mai avariat. Pe lângă mâna care a fost și aceasta ruptă și am o plăcuță în ea, mâna dreaptă, am mai avut o serie de coaste rupte din cauza accidentului care au produs și pneumotorax (n.r. afecțiune cauzată de aerul acumulat între foițele pleurale). A fost și la început când am intrat în spital și mi s-a activat și după.

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Nu mai puteam să respir, a fost cumplit. La mâna stângă am o orteză, au fost rupte ambele oase și unul dintre oase de două ori și am o mică pareză, nu pot să mișc degetele în sus și nu prea pot să o folosesc”, a mărturisit Andrei Bordeianu, într-o filmare distribuită pe Instagram.

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”Doctorul meu curant a fost un erou”

„Am promisiuni de la doctorul meu curant, care a fost un erou în ceea ce înseamnă operația, și toți doctorii au lucrat extrem de bine și m-au pus la punct. Am promisiuni de la ei că mă voi face bine și îmi va reveni mâna. Iar fixatorul de la bazin arată ceva de genul acesta.

Sunt fiare care ies practic din oase și îmi țin bazinul pe loc. Nu mă pot mișca, sunt imobilizat la pat, totul se întâmplă la pat și asta este destul de greu. Trebuie să ai pe cineva în permanență lângă tine, dar totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu căruia i-am încredințat viața mea și tot rostul vieții mele, cât și corpul și tot.

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El este salvatorul meu și îi mulțumesc foarte mult. Sunt recunoscător că trăiesc și pot să vorbesc”, a completat campionul român, care are o poveste de viață interesantă. Tânărul a avut rezultate excelente la învățătură în timp ce era elev. Astfel, a obținut o diplomă într-un domeniu foarte greu.

Influencerul este inginer, dar a ales alt parcurs profesional. Andrei Bordeianu a cunoscut celebritatea datorită fitness-ului spre care s-a concentrat când a început să meargă la sala de forță. Astfel, și-a format o comunitate în mediul online unde împărtășește sfaturi prețioase despre alimentație și despre antrenamentele sale.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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