Andrei Borza a dat BAC-ul şi a plecat în cantonamentul Rapidului: „Am văzut nişte comentarii urâte, că am rămas repetent!”

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Andrei Borza (20 de ani) nu s-a deplasat alături de coechipierii de la Rapid în cantonamentul din Austria, deoarece a rămas în țară pentru a susține examenul de Bacalaureat. Este a doua încercare a internaționalului român, la doi ani după ce a terminat liceul. Fundașul a răspuns celor care l-au criticat din cauza acestei situații.

Andrei Borza a plecat în cantonament după ce a susținut examenul de Bacalaureat

Andrei Borza a terminat liceul în 2024, însă nu a reușit să treacă examenul din Bacalaureat la prima încercare. Doi ani mai târziu, fundașul a susținut din nou probele, iar de această dată este mai încrezător. „Mă duc acum în cantonament, merg cu forțe proaspete. La BAC a fost foarte bine. Am văzut niște comentarii foarte urâte, că am rămas repetent, că nu știu ce. Voiam să clarific acum. Eu am terminat liceul acum doi ani. Nu am luat BAC-ul atât de mult în serios, am zis că facultatea nu e de mine. Așa că am mers nepregătit la BAC (n.r. în 2024) și nu l-am luat.

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Un an mai târziu am vrut să-l dau din nou, m-am pregătit și nu am putut (n.r. să fie prezent la examen), că am ales să mă duc la meci, am jucat cu Oțelul Galați. Anul acesta m-am pregătit, am zis că este foarte importantă facultatea. Nu se știe pe ce cale te duci. Merg la UNEFS (n.r. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București), cred.

Nu știu cât iau la BAC, sper că o notă cât mai mare. Am scris foarte mult, am învățat, vom vedea. Cea mai grea probă? Româna, cred, că a picat ‘Plumb’ la subiectul 3. Nu am avut emoții, poate niște furnicături, că nu am mai fost de mult la școală și nu mai știam cum e la un examen”, a declarat fotbalistul Rapidului pe aeroport înainte de a pleca în Austria, conform .

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Andrei Borza a prefațat noul sezon din Superliga. Ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu

Andrei Borza a vorbit despre obiectivele pe care Rapid și le propune în noul sezon sub comanda lui Daniel Pancu. „Așteptările sunt foarte mari. Trebuie să intrăm în play-off, apoi să terminăm între primele 3. Acesta este obiectivul nostru. Față de sezonul trecut trebuie să schimbăm puțin mentalitatea, să mergem să câștigăm meci de meci, să ne dorim acest lucru, iar vestiarul să fie mult mai unit, cum a fost cantonamentul de la Mogoșoaia și cum a fost în meciul de ieri.

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A fost un meci foarte bun contra lui Dinamo Kiev (n.r. ), echipă care va juca în Europa League cu U Cluj. A fost un meci frumos de privit. Nu știu ce s-a schimbat în mod special (n.r. după numirea lui Daniel Pancu pe bancă). Avem plăcere, antrenamente foarte bune și asta este cel mai benefic pentru noi, că avem un lot tânăr”, a spus fundașul. .

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Borza a comentat și posibilitatea de a pleca de la Rapid în această vară: „Chiar nu știu, nu mă gândesc la nimic momentan. Merg să mă pregătesc. Astea 4 zile m-am pregătit singur și a fost cam nasol. Vreau să merg alături de colegii mei și să ne pregătim foarte bine pentru sezonul următor”.