Andrei Borza a dezvăluit calvarul recuperării după accidentare: „Iubita mi-a făcut injecţii în burtă!”. Video exclusiv

După un start excelent de campionat, Andrei Borza se pregătea de debutul în echipa naţională. Însă, , diagnosticul fiind de fisură la degetul mic.

Andrei Borza, dezvăluiri dureroase despre accidentare care l-a ţinut 3 luni pe bară

Accidentarea l-a ţinut departe de gazon aproape trei luni, interval în care a ratat debutul în echipa naţională, 10 etape de campionat, dar şi un potenţial transfer în străinătate.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în Antalya, Andrei Borza a povestit calvarul prin care a trecut în lunile în care a fost departe de gazon:

„A fost o accidentare stupidă. Am fost călcat. Am stat destul de mult pentru că nu am știut ce să fac. Dacă să stau să mi se lipească osul sau să mă operez.

Am stat o lună de zile, am văzut că nu mi s-a lipit osul și am ales să fac operația. Am mai avut o lună de recuperare și o lună în care m-am pregătit cu echipa.

Eram într-un moment foarte bun. Puteam să am un transfer, să ajung undeva mai bine. Eram la un nivel foarte mare, eram la echipa națională. Și când m-am accidentat, când am simțit ruptura aia la deget, am simțit că pierd tot”, a spus fundaşul stânga al Rapidului.

Prietena îi făcea injecţiile: „A fost lângă mine non-stop”

Nu doar că a stat departe de gazon, dar accidentarea a fost una chinuitoare pentru tânărul fotbalist, care a povestit că prietena lui îi făcea injecţiile în burtă:

„Nu m-am gândit că nu o să mai joc fotbal. M-am gândit cât voi sta pe margine, pentru că orice accidentare, oricât de mică ar fi mă poate ține cât mai mult pe margine. Asta mi-a fost cel mai greu.

Iubita mea a fost lângă mine non stop, am stat lângă mine în fiecare zi, îmi făcea injecții în burtă ca să mi se coaguleze sângele în corp și îi sunt recunoscător pentru asta”, a povestit Borza.

Scandal după ce a fost accidentat de un membru din staff

, în condiţiile în care fotbalistul a fost accidentat de un membru din staff, nu de un coleg:

„Nu am văzut foarte bine pentru că a fost îngrămădeală acolo. Multă lume a spus că m-a accidentat preparatorul, alții au spus că un jucător. Nu mai țin minte.

Țin minte doar că după 10 minute am început să simt la deget, am terminat antrenamentul, că erau ultimele 10 minute. Și după cele 10 minute am simțit ceva la deget, am simțit că nu e ok”, a povestit fotbalistul.

I-a periclitat accidentarea transferul de la Rapid? „Se poate”

Andrei Borza este unul dintre jucătorii râvniţi ai SuperLigii. Agentul său, Giovanni Becali, a dezvăluit că a existat interes de la mai multe echipe pentru el. Chestionat despre faptul că accidentarea i-a periclitat transferul din iarnă, Borza a spus:

„Se poate. Nu știu. Gândul meu e la Rapid. Sper să câștig ceva cu Rapid până va fi momentul. Dumnezeu știe când e momentul să plec. Eu îmi fac treaba zi de zi pentru Rapid și gândul meu e aici”, a spus fotbalistul.

Andrei Borza a stat pe bară din luna septembrie a anului 2025 până pe 13 decembrie, când a intrat la pauza meciului cu Oţelul Galaţi, pierdut de giuleşteni cu 0-2.

20 de ani are fundaşul stânga

10 meciuri a jucat pentru Rapid în acest sezon Borza