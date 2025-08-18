Andrei Borza a dezvăluit cum l-a păcălit pe Ngezana la Rapid – FCSB 2-2: „Îi place să facă asta. Mă așteptam”

Rapid le-a suflat victoria rivalilor de la FCSB, deși erau conduși cu 2-0 în minutul 83. Pe baza unei relaxări a campioanei, giuleștenii au reușit să puncteze de două ori și să smulgă un punct din derby-ul de pe Arena Națională. Andrei Borza a avut un rol crucial și a explicat cum a gândit faza premergătoare golului de 2-2.

Cum l-a păcălit Andrei Borza pe Siyabonga Ngezana în Rapid – FCSB 2-2. Fundașul îl urmărește meci de meci pe sud-african

și a trimis perfect în careu, de unde Koljic a restabilit egalitatea pe tabelă. Sud-africanul a încercat să îl păcălească pe tânărul fundaș lateral al Rapidului, însă Borza a fost mult mai rapid decât el și i-a furat mingea.

Fundașul stânga în vârstă de 19 ani al Rapidului a explicat faza în care a reușit să-l deposedeze pe stoperul lui FCSB într-o zonă extrem de periculoasă: „Urmăresc meciurile celor de la FCSB și Ngezana nu prea joacă lung, nu-i place asta, îi place să facă fake shot (n.r. să mimeze degajarea). Mă așteptam la asta, am așteptat până în ultima clipă să văd ce face, apoi am avut duel 1 la 1, am luat mingea și am centrat. Nu am vrut să cad, am vrut să continui faza și mă bucur că a marcat Elvir (n.r. Koljic) acolo

A fost un rezultat muncit. Prima repriză nu a fost cea mai strălucită, dar ne bucurăm că am luat un punct pe finalul meciului, că am muncit până la capăt. Trebuie să analizăm. Am avut posesia, am construit foarte bine, dar nu am finalizat acțiunile și asta ne-a costat, pentru că făceam numai tranziții.

Nu au oprit ei motoarele, ci le-am pornit noi, cu jucătorii de pe bancă, care au intrat excelent. Elvir a marcat două goluri, jucătorii de pe bancă au adus un plus. Important este că nu am pierdut. Vom analiza, vom munci toată săptămâna și vineri, cu Metaloglobus, trebuie neapărat să câștigăm” , a declarat Borza, la finalul partidei cu FCSB, pentru

Ce a spus Gigi Becali despre greșeala lui Ngezana

Imediat după meci, Gigi Becali a intervenit telefonic în cadrul unei emisiuni și, surprinzător, „Echipa a jucat extraordinar, dar a fost ghinion. Bine, poți să spui greșeală, dar omul dacă a jucat extraordinar tot meciul și a făcut o greșeală, ce putem face? Așa a gândit el atunci. Mă refer la Ngezana.

Nu sunt supărat, poate aici Târnovanu nu putea mai mult să facă sau s-a întins, nu știu. Asta e, așa a fost să fie. Dacă e fault, dacă te împinge e fault, ce să zici? Păi ce vină să-ți găsesc când te împinge cineva? Îi găsești vina lui Kovacs, dacă nu a lui Kovacs, a VAR-ului”, a declarat Gigi Becali la