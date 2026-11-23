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(21 de ani) a fost luni seară titular în meciul Istanbul Bașakșehir – Corum FK, disputat în cadrul etapei cu numărul 12 din Superliga Turciei. La pauză, echipa românului a condus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Ramirez în minutul 29. Mai mult, în repriza secundă cei de la Corum au reușit chiar să își dubleze avantajul.

Andrei Borza, pasă de gol în Turcia, în meciul Istanbul Bașakșehir – Corum FK 4-2

În minutul 68, Mahmic a reușit să înscrie cu o lovitură de cap plasată excelent, după o centrare perfectă furnizată de Borza cu interiorul piciorului stâng din flancul drept, el fiind prins acolo după ce echipa lui a executat un corner. În minutul 78, Istanbul Bașakșehir a redus din diferență, grație golului semnat de Shomurodov.

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Imediat după, fundașul stânga român a fost înlocuit cu Sertel. Până la finalul partidei, Corum FK a mai primit nu mai puțin de trei goluri, toate de la Bertug Yildirim, și astfel echipa lui Borza a pierdut în cele din urmă acest meci cu scorul de 2-4. La final, internaționalul român, care însă pentru dubla cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor, a primit nota 7.6 din partea celor de la Flashscore pentru prestația lui din partida de la Istanbul.

Andrei Borza, cea mai mare notă dintre jucătorii lui Corum

Aceasta a fost cea mai mare notă primită de vreun jucător de la Corum la finalul acestui meci. De asemenea, în ancheta realizată de cei de la Sofascore, Andrei Borza a fost notat cu 7.7, fiind și aici vorba despre cea mai mare notă înregistrată în efectivul oaspeților. Ca urmare a acestui rezultat, Istanbul Bașakșehir a urcat pe locul 7 în clasamentul din Turcia, cu 20 de puncte obținute după primele 12 etape.

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De partea cealaltă, Corum FK a ajuns pe poziția a 11-a, cu 16 puncte, după cea de-a treia înfrângere suferită în ultimele cinci runde din Superliga Turciei. În etapa următoare, echipa lui Andrei Borza joacă pe teren propriu contra celor de la Kocaelispor, în vreme ce Istanbul Bașakșehir are meci în deplasare cu Eyupspor.

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Video cu pasa de gol reușită de Andrei Borza în meciul Istanbul Bașakșehir – Corum FK