Sport

Andrei Borza a semnat! Rapid, anunț de ultimă oră

Andrei Borza a semnat un nou contract! Rapid a oferit anunțul oficial vizavi de fundașul lateral. Pe FANATIK aflați toate detaliile despre noua înțelegere.
Iulian Stoica
03.03.2026 | 17:29
Andrei Borza a semnat Rapid anunt de ultima ora
ULTIMA ORĂ
Veste bună pentru Rapid! Andrei Borza a semnat prelungirea contractului. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a dat lovitura după victoria obținută cu Unirea Slobozia, scor 2-1. Giuleștenii au semnat prelungirea contractului cu Andrei Borza. Pe FANATIK găsiți detalii despre negocieri.

Andrei Borza a semnat prelungirea contractului cu Rapid

La mai puțin de 24 de ore după victoria cu Unirea Slobozia, din etapa a 29-a din SuperLiga, Rapid a dat o lovitură importantă. Andrei Borza (20 de ani) a semnat prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT

Noua înțelegere va fi valabilă până în vara anului 2028. Rapid a dat dovadă că are încredere mare în fundașul crescut de Farul Constanța, asta în contextul în care Andrei Borza a fost accidentat la începutul stagiunii în curs.

Anunțul a fost făcut de pagina oficială de Facebook a Rapidului. Descrierea a fost una sugestivă, anume: „New level unlocked Borza 2028” (n.r. – nou nivel deblocat, Borza până în 2028).

ADVERTISEMENT
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi24.ro
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el

ADVERTISEMENT
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digisport.ro
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă

Giovanni Becali, toate detaliile din contractul lui Borza

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a oferit detalii în premieră despre noul contract al lui Andrei Borza. Noua înțelegere a fundașului cu Rapid este valabilă până în vara anului 2028. Impresarul a dezvăluit că clauza de reziliere rămâne la suma de 4 milioane de euro.

„Borza este pe un drum bun. În funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. Rapid a făcut o propunere de prelungire, ne-am întâlnit și am transmis dorințele jucătorului. Clubul le-a notat, iar acum așteptăm un răspuns.

Vom vedea dacă oferta lor va fi mai mică sau mai mare. Este o propunere decentă. Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an. El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă”, a declarat Giovanni Becali pentru FANATIK.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza
  • 88 de meciuri, 3 goluri și 8 pase decisive a adunat fundașul pentru Rapid
Oficial! Florin Bratu, noul antrenor de la Metaloglobus. Toate detaliile contractului. Update exclusiv
Fanatik
Oficial! Florin Bratu, noul antrenor de la Metaloglobus. Toate detaliile contractului. Update exclusiv
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel...
Fanatik
Cupa României Betano – sferturi, live blog. Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu, înaintea meciului cu U Cluj
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu...
Fanatik
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Clubul din SuperLiga pe care Răzvan Burleanu l-a numit ”mină de aur”
iamsport.ro
Clubul din SuperLiga pe care Răzvan Burleanu l-a numit ”mină de aur”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!