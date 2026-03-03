Andrei Borza a semnat! Rapid, anunț de ultimă oră

ADVERTISEMENT

Rapid a dat lovitura după victoria obținută cu Unirea Slobozia, scor 2-1. Giuleștenii au semnat prelungirea contractului cu Andrei Borza. Pe FANATIK găsiți detalii despre negocieri.

Andrei Borza a semnat prelungirea contractului cu Rapid

La mai puțin de 24 de ore după victoria cu Unirea Slobozia, din etapa a 29-a din SuperLiga, Rapid a dat o lovitură importantă. Andrei Borza (20 de ani) a semnat prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT

Noua înțelegere va fi valabilă până în vara anului 2028. Rapid a dat dovadă că are încredere mare în fundașul crescut de Farul Constanța, asta în contextul în care Andrei Borza a fost accidentat la începutul stagiunii în curs.

Anunțul a fost făcut de pagina oficială de Facebook a Rapidului. Descrierea a fost una sugestivă, anume: „New level unlocked Borza 2028” (n.r. – nou nivel deblocat, Borza până în 2028).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, toate detaliile din contractul lui Borza

În cadrul „Giovanni Show”, . Noua înțelegere a fundașului cu Rapid este valabilă până în vara anului 2028. .

„Borza este pe un drum bun. În funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. Rapid a făcut o propunere de prelungire, ne-am întâlnit și am transmis dorințele jucătorului. Clubul le-a notat, iar acum așteptăm un răspuns.

Vom vedea dacă oferta lor va fi mai mică sau mai mare. Este o propunere decentă. Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an. El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă”, a declarat Giovanni Becali pentru FANATIK.