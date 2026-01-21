Andrei Borza ar putea părăsi SuperLiga! Ultimele detalii despre un posibil transfer: „Mai așteptăm un meci sau două. Rapid trebuie să se miște repede”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a oferit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ultimele detalii cu privire la o posibilă plecare a lui Andrei Borza de la Rapid. Impresarul a afirmat că giuleștenii ar trebui să îi prelungească înțelegerea fotbalistului, care expiră în vara lui 2027, pentru a nu risca să îl piardă gratis pe internaționalul român.

Giovanni Becali a oferit ultimele detalii cu privire la transferul lui Andrei Borza

Giovanni Becali e de părere că șansele ca Andrei Borza să plece de la Rapid în această iarnă sunt reduse, o plecare în vară fiind mult mai probabilă. Agentul a transmis un mesaj și conducătorilor de la Rapid, cu privire la contractul fotbalistului. „Cu Borza așteptăm să mai joace un meci, sau chiar două, până pe 2 februarie, după care vom vedea dacă se întâmplă ceva spectaculos.

Toate șansele sunt ca el să plece în vară și toate șansele sunt ca Rapidul să se miște mai repede, pentru că după terminarea acestui campionat el mai are un an de contract. Noi n-am făcut prostii dintr-astea, să lăsăm jucătorul să plece liber, cu alte echipe, dar cu cele românești. Nu vom face asta, ci vom colabora.

(n.r. trebuie să înceapă discuțiile despre reînnoire) Normal, în ultimul an de contract, multor jucători nu le convine să semneze. Și dacă semnează, semnează pe ceva mai mult”, a afirmat impresarul la FANATIK SUPERLIGA. .

Andrei Borza are un nou rival pentru un loc de titular la Rapid

Începând din această lună, Andrei Borza are un nou rival pe postul de fundaș stânga la Rapid. . La primul meci oficial din 2026, , Costel Gâlcă l-a titularizat pe Borza, în timp ce Sălceanu a rămas pe bancă.

Fostul jucător al Farului a revenit pe gazon în decembrie după o absență de 3 luni, cauzată de o accidentare suferită la un antrenament al echipei naționale. .