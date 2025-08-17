Andrei Borza, criticat de impresarul său. „A înțeles că nu e normal”. I-a dat exemplul lui Alex Dobre

Giovanni Becali este foarte atent la aparițiile clienților săi, de la felul în care vorbesc și se comportă, până la felul în care prestează pe teren. De ce i-a atras atenția lui Andrei Borza și care a fost reacția tânărului jucător de la Rapid.

Giovanni Becali i-a atras atenția lui Andrei Borza

Giovanni Becali a vorbit în cea mai recentă ediție de „DON Giovanni” despre 2 jucători de la Rapid. Impresarul a declarat că îl admiră pe Alexandru Dobre,

Ulterior, impresarul a vorbit despre Andrei Borza. După ce Giovanni Becali a spus că i-a atras atenția și pentru felul în care se protejează pe teren.

„Cu Dobre am vorbit. Mi se pare un jucător bun. Nu știu de ce nu a rămas pe unde a jucat, și să plece de acolo mai departe. Dacă juca la Famalicao, în Portugalia, cum joacă acum, ajungea cel puțin la Braga.

M-a impresionat dăruința sa pentru club și felul în care vorbește. L-am văzut pe Dobre la o conferință de presă, a vorbit impecabil. Printre cei mai buni vorbitori din campionat.

„A înțeles acum ce are de făcut!”

Eu lui Borza i-am spus că nu poate să joace cu jambierele jos. În primul rând apărătoarea te ferește, trage jambierele. Așa juca Platini, Maradona…

Arată a aroganță… Acum Borza le trage. I-am spus la telefon, l-am sunat. A înțeles acum ce are de făcut!”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.