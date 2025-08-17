Sport

Andrei Borza, criticat de impresarul său. „A înțeles că nu e normal”. I-a dat exemplul lui Alex Dobre

Giovanni Becali are grijă în permanență de clienții săi. De ce l-a certat ultima dată pe Andrei Borza și care a fost atitudinea ulterioară a jucătorului.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 19:00
De ce a fost certat Andrei Borza de către Giovanni Becali. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Giovanni Becali este foarte atent la aparițiile clienților săi, de la felul în care vorbesc și se comportă, până la felul în care prestează pe teren. De ce i-a atras atenția lui Andrei Borza și care a fost reacția tânărului jucător de la Rapid.

Giovanni Becali i-a atras atenția lui Andrei Borza

Giovanni Becali a vorbit în cea mai recentă ediție de „DON Giovanni” despre 2 jucători de la Rapid. Impresarul a declarat că îl admiră pe Alexandru Dobre, cel care nu se descurajează după remiza cu Oțelul.

Ulterior, impresarul a vorbit despre Andrei Borza. După ce a dezvăluit recent că fotbalistul a fost la doar un pas de o amendă uriașă după escapada de la festivalul de muzică Neversea, Giovanni Becali a spus că i-a atras atenția și pentru felul în care se protejează pe teren.

„Cu Dobre am vorbit. Mi se pare un jucător bun. Nu știu de ce nu a rămas pe unde a jucat, și să plece de acolo mai departe. Dacă juca la Famalicao, în Portugalia, cum joacă acum, ajungea cel puțin la Braga.

M-a impresionat dăruința sa pentru club și felul în care vorbește. L-am văzut pe Dobre la o conferință de presă, a vorbit impecabil. Printre cei mai buni vorbitori din campionat. 

„A înțeles acum ce are de făcut!”

Eu lui Borza i-am spus că nu poate să joace cu jambierele jos. În primul rând apărătoarea te ferește, trage jambierele. Așa juca Platini, Maradona…

Arată a aroganță… Acum Borza le trage. I-am spus la telefon, l-am sunat. A înțeles acum ce are de făcut!”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
