Sport

Andrei Borza, detalii despre problemele din vestiarul Rapidului după 1-3 cu Farul: „Trebuie să fim mai uniți”

Rapid a pierdut duelul cu Farul Constanța, 1-3, din etapa cu numărul 27 a SuperLigii, iar fotbaliștii giuleșteni trag un semnal de alarmă cu privire la problemele existente.
Mihai Alecu
15.02.2026 | 20:05
Andrei Borza detalii despre problemele din vestiarul Rapidului dupa 13 cu Farul Trebuie sa fim mai uniti
ULTIMA ORĂ
Probleme în vestiar la Rapid după meciul cu Farul
ADVERTISEMENT

După ce a fost eliminată din Cupa României, în urma egalului făcut cu CFR Cluj, 1-1, Rapid continuă să aibă mari probleme și de data aceasta a pierdut în SuperLiga, 1-3, cu Farul.

Andrei Borza știe ce probleme sunt la Rapid: „Trebuie să fim mai uniți”

Andrei Borza a înscris golul Rapidului în confruntarea cu Farul, echipă la care a crescut, însă fundașul stânga spune că nu este mulțumit de prestația avută. Jucătorul giuleștenilor recunoaște că sunt probleme în vestiar și că este nevoie de o unitate mai mare pentru ca rezultatele să fie mai bune.

ADVERTISEMENT

„Nu am făcut un meci atât de bun. Ei au avut ocaziile, au marcat, sunt fericit pentru gol, dar nu pot să mă bucur contra fostei mele echipe pentru că am respect. Nu cred că am intrat cu agresivitatea cu care au intrat ei. Au venit sus, au pus presiune, au jucat în spatele nostru și ne-au pus mari probleme.

Știam că Farul se bazează pe tranziția pozitivă, pe pressing, dar ne-au surprins mai mult decât ne aștepteam. Trebuie să ne revenim, să fim acel Rapid care a ajuns pe locul 2 și să fim mai uniți în vestiar. Eu zic că da, trebuie să fim mult mai uniți decât am fost până acum. Trebuie să luăm cele 3 puncte în meciul cu Dinamo”, a spus Andrei Borza.

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Rapid urmează să joace derby-ul cu Dinamo

Etapa viitoare va aduce un duel de foc pentru cei de la Rapid, care vor primi vizita lui Dinamo, echipă cu care se luptă pentru câștigarea campionatului. Confruntarea va avea loc pe Arena Națională și se așteaptă să fie o asistență foarte mare, peste 25.000 de spectatori.

ADVERTISEMENT
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digisport.ro
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii

În tur, giuleștenii s-au impus în fața marii rivale, 2-0, datorită unui joc pragmatic, în care au speculat toate greșelile făcute de formația alb-roșie. Dinamoviștii sunt hotărâți să răzbune cele întâmplate și au declarat public că sunt dornici să aibă o prestație care să le aducă cele 3 puncte. De menționat că o să urmeze două meciuri între Rapid și Dinamo și în play-off, asta pentru că ambele grupări sunt aproape sigure de clasarea între primele 6 la finalul sezonului regulat.

Costel Gâlcă, pus pe glume după Farul – Rapid 3-1 și în plină...
Fanatik
Costel Gâlcă, pus pe glume după Farul – Rapid 3-1 și în plină criză în Giulești: „Meciul cu Dinamo, unul ușor, ca toate celelalte”
Fanatik SuperLiga, luni, 16 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 16 februarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Farul – Rapid și Universitatea Craiova – FCSB
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Franța, victorie spectaculoasă cu Țara Galilor. Update
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Franța, victorie spectaculoasă cu Țara Galilor. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fiul fostului mare internațional român se retrage din fotbal la doar 20 de...
iamsport.ro
Fiul fostului mare internațional român se retrage din fotbal la doar 20 de ani: 'Îmi pare rău că nu a reușit. A avut aceeași lacună ca mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!