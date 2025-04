Andrei Borza, dezamăgit de propria evoluție din CFR Cluj – Rapid 1-1: ”Nu am jucat bine și trebuie să văd ce am de făcut”

Andrei Borza și-a manifestat dezamăgirea, . Fundașul stânga al giuleștenilor și-ar fi dorit ca echipa sa să reușească să plece din Gruia cu toate cele 3 puncte.

Andrei Borza și-a făcut critica după CFR Cluj – Rapid 1-1

a recunoscut că a avut o a doua repriză modestă. El a explicat că nu s-a simțit comod în sistemul 4-4-2 implementat de Marius Șumudică pentru partea secundă a derby-ului ”feroviar”.

Borza a dezvăluit că Șumudică le-a transmis elevilor săi că pot câștiga toate cele 3 puncte împotriva ardelenilor. El a confirmat, de asemenea, că obiectivul alb-vișiniilor este să termine play-off-ul pe podium.

Obiectivul Rapidului: ”Vrem să fim în top 3, ăsta e obiectivul nostru”

”Ne pare rău că nu am luat cele 3 puncte. Eu, personal, nu am jucat bine în a doua repriză și trebuie să văd ce am de făcut. Am schimbat sistemul în 4-4-2. Nu prea am pregătit 4-4-2.

Am încercat cu Koljic și Burmaz, doi atacanți care țin de minge. E foarte greu să câștigi la Cluj. Craiova a luat bătaie aici. Pregătim meciul următor să câștigăm. Asta ne-a zis și Mister, că putem câștiga cele 3 puncte.

Vrem să fim în top 3, ăsta e obiectivul nostru. Când ți se ia un penalty pentru câțiva milimetri e frustrant. Nu am înțeles ce a fost acolo. S-a dat roșu prima dată… ”, a declarat Andrei Borza, la flash-interviu.

Clasamentul actualizat după derby-ul ”feroviar”

Rapid a ratat ocazia de a urca pe locul al 4-lea din play-off-ul Superligii României. Giuleștenii au încheiat etapa pe poziția a 6-a, cu 28 de puncte, la două ”lungimi” distanță de ”U” Cluj și Dinamo.