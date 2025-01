Andrei Borza e mulțumit de discuțiile despre un transfer: ”Genoa? Dacă sunt pomenit înseamnă că joc bine!”. Exclusiv

Într-un campionat în care cluburile se feresc să promoveze tineri și contestă regula U21, Hagi are des curajul de a miza pe niște adolescenți. Un astfel de caz este al lui Andrei Borza. Fundașul stânga aflat acum la Rapid e la al patrulea sezon în SuperLiga, deși el are numai 19 ani! El va fi eligibil U21 încă doi ani și jumătate de acum înainte!

Andrei Borza, interviu din Dubai despre un transfer la Genoa și despre cum a devenit fotbalist: ”A trebuit să mă maturizez, nu e ușor să joci la 16 ani în prima ligă!”

În cantonamentul din Dubai, . El ar fi noul pariu de business al lui Dan Șucu, un tânăr cu potențial pe care trecerea în Serie A l-ar putea ajuta să-și accelereze dezvoltarea. cu Rareș Ilie și cu Albion Rrahmani, în schimbul cărora a încasat aproape 10 milioane de euro.

Borza, 19 ani acum, recunoaște că a avut emoții atunci când avea doar 16 ani și Hagi l-a trimis pe teren în meciuri oficiale dintr-o competiție pentru care televiziunile plătesc 31 de milioane de euro anual. El crede că tocmai mizele mari apărute încă din adolescență l-au forțat să se maturizeze și astfel l-au ajutat.

Andrei, a trecut deja mai mult de un an de când ai ajuns la Rapid. Te-ai obișnuit? Mai sunt probleme?

– M-am obișnuit, îmi place că am ajuns să joc pentru acești frumoși suporteri din Giulești. Ceea ce îmi lipsește la Rapid ar fi un trofeu.

Poate chiar în sezonul acesta să luați unul, pare să vă fie accesibilă Cupa.

– În Cupă avem un parcurs mai ușor, așa e, urmează Metalul Buzău și apoi vedem care adversar va urma în semifinală.

”Mi-a plăcut în Dubai în vacanță, dar acum suntem la muncă, nu la plimbare”

Ai sesizat vreo diferență mare în momentul în care ai trecut la Rapid?

– Diferența principală au fost colegii. La Farul eram obișnuit cu altceva, îi știam pe câțiva dintre băieți de când eram mic. La Rapid am ajuns și erau fie colegi mai în vârstă, fie alții apropiați de vârsta mea, dar pe care nu îi cunoșteam. Cred că asta a fost schimbarea cea mai importantă.

Și Farul are suporteri, dar atmosfera nu e atât de caldă ca în Giulești. La așa ceva a fost greu să te adaptezi?

– E foarte greu să te adaptezi cu atmosfera din Giulești, cred că oricărui jucător i-ar fi greu, dar eu zic că m-am obișnuit. Pe mine mă ajută când e o atmosferă frumoasă în tribune, cât mai fierbinte și cu o presiune cât mai mare. Prefer întotdeauna să lucrez sub presiune.

Ai fost aici și în vacanță?

– Am fost în anul trecut în vacanță în Dubai. Atunci am stat mai în oraș decât suntem cazați acum, însă e frumos și aici, condițiile din hotel sunt senzaționale. Chiar dacă suntem tot în Dubai, nu mai e un aer de vacanță acum, toți știm că e cantonament, am venit să ne pregătim pentru campionat, nu să ne plimbăm.

Echipa mea preferată e Manchester City. Știu că acum e într-o pasă proastă, dar o să-și revină. Spania, Italia și Anglia sunt cele mai bune campionate din lume” – Andrei Borza, fundaș stânga al Rapidului

Andrei Borza: ”Pot fi mai bun. Pentru mine, Farul este cel mai bun club pentru juniori din lume!”

Numele tău a fost pomenit pentru o posibilă trecere la Genoa după ce Dan Șucu a devenit acționar principal în clubul italian. Cum ți se pare asta?

– E bine că s-a vorbit despre mine, înseamnă că sunt într-o formă bună dacă e menționat numele meu pentru un transfer în Serie A. Dar știu că deocamdată nu există vreo ofertă pentru mine nici la club, nici la impresar.

A existat o perioadă la începutul sezonului în care n-ai mai prea jucat, nu mai erai un titular. Cum ai procedat ca să treci peste ea?

– Nu am căzut. Familia m-a ajutat mult în momentele acelea grele și așa le-am depășit. Eu încerc să fiu la fel de serios ca până acum, știu că ar trebui să arăt din ce în ce mai bine, să demonstrez și mai clar că sunt bun.

Care e cel mai apropiat amic dintre colegi?

– Marian Aioani. Vorbim aproape în fiecare zi, aici suntem și colegi de cameră, ne înțelegem foarte bine.

Clubul lui Hagi are reputația de fabrică de fotbaliști. Pentru tine cum a fost să crești acolo?

– Pentru mine a fost foarte bine. Eu am ajuns la Farul când aveam cinci ani, am jucat la copii, la juniori până când am ajuns la vârsta de 16 ani. Domnul Hagi m-a luat atunci la seniori. Cu totul am fost la Farul, ca senior, un an și trei meciuri cred. M-a ajutat mult să mă dezvolt faptul că m-am aflat în cea mai bună bază sportivă din lume.

Da, sunt diferiți Hagi, Lennon și Șumudică. Fiecare antrenor are o altă strategie pentru motivarea jucătorilor, fiecare pune altfel cap la cap problemele, informațiile, diferă și stilul de joc” – – Andrei Borza, fundaș stânga al Rapidului

Cum poate Rapid să ajungă în playoff: ”Nu facem calcule, mai avem nouă meciuri, trebuie să luăm maximum de puncte și atunci sigur vom fi în playoff!”

Nu împlinisești 17 ani când ai debutat în SuperLiga. E complicat pentru un adolescent?

– Da, am avut emoții. Eu zic că au fost constructive. Cred că mi-a fost utilă maturizarea aceasta, nevoia ca la 16 ani să trec peste emoții când am ajuns să joc în prima ligă.

Ai calculat cum puteți ajunge în playoff, care ar fi un joc favorabil al rezultatelor?

– Nu am făcut niciun fel de socoteli. Singurul calcul al nostru e că mai avem nouă meciuri din care trebuie să scoatem punctajul maxim și să fim în playoff!

Urmează și Campionatul European de tineret în vara acestui an. Ce poate realiza România, realist vorbind? Adversarele din grupă vor fi Spania, Ucraina, Slovacia.

– Avem un grup unit, sunt deja doi ani de când jucăm împreună, se vede asta în fotbalul pe care îl practicăm. Eu zic că avem șanse mari să facem o figură frumoasă în Slovacia!