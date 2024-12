Andrei Borza face comparația între Marius Șumudică și Gică Hagi. Cum se comportă cei doi cu jucătorii tineri

Andrei Borza (19 ani) a avut ocazia să lucreze cu doi antrenori care au luat titlul de campion în SuperLiga: Gică Hagi, la Farul, și Marius Șumudică, la Rapid. Fundașul stânga a făcut o comparație între cei doi tehnicieni.

Andrei Borza este fotbalistul Rapidului din august 2023, când gruparea de sub Podul Grant a plătit 800.000 de euro pentru transferul său de la Farul. Începând cu acest sezon, fundașul stânga e antrenat de Marius Șumudică, după ce la Constanța l-a avut pe „Regele” Hagi.

a reușit să iasă campion al României cu Farul Constanța la finalul sezonului 2022-2023. A îmbrăcat de 45 de ori tricoul „marinarilor”, pentru care a marcat 3 goluri și a dat 3 assist-uri.

„Mister (n.r. – Șumudică) are încredere în mine. Când antrenorul are încredere în tine te simți și tu mai bine. Vrei să îți dai viața pe teren mai mult și mai mult. Astă mă ajută mult știind că antrenorul are încredere în mine și mă face să demonstrez asta pe teren.

(n.r. – Te-a certat vreodata Șumudică?) De când este aici nu. (n.r. – Se apropie de Hagi când e nervos) Se poate. Nu neg.

Nu știu dacă ore. Când jucam un meci mai prost ne mai certa. Dar asta ne-a ajutat să fim mai uniți și am câștigat campionatul.

Asta ne-a dat mai multă încredere (n.r. – despre faptul că nimeni nu dădea Farului campionatul). Oamenii nu ne-au dat nicio șansă. Am fost grup, o familie, jucătorii experimentați ne-au dat încredere la tineri. Ne-am înțeles foarte bine.

Ne-am simțit ca o familie și asta ne-a ajutat să luăm campionatul”, a declarat Andrei Borza, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , joia, de la ora 13:30.

În Giulești, Andrei Borza a bifat deja 48 de meciuri în tricoul alb-vișiniu, reușind să înscrie o dată și să ofere trei pase decisive.

