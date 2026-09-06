Andrei Borza face spectacol în Turcia! Gol superb în duelul românesc cu Horațiu Moldovan. Este pe lista scurtă la națională

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Fostul fundaș al Rapidului a fost titular la Corum în meciul cu Eyupspor, din etapa a 4-a a campionatului. Borza a reușit să înscrie golul de 2-0 în minutul 27, cu un șut superb la colțul lung. Echipa sa a câștigat în cele din urmă cu 3-0.

Andrei Borza a înscris un gol superb în această etapă, în poarta românului Horațiu Moldovan

Nu la fel de norocos a fost portarul român al celor de la Eyupspor, Horațiu Moldovan, care a primit trei goluri. Andrei Borza a bifat, astfel, al 5-lea său meci la Corum, patru partide fiind jucate în campionat și una în Cupa Turciei.

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Deși omul meciului a fost Kyziridis, autor al unul gol și assist De altfel, în cele 90 de minute jucate, Borza a fost extrem de activ. Fundașul a atins mingea de 60 de ori și a oferit 35 de pase bune din 40 de încercări, cu o acuratețe de 88%.

Etapa trecută, Andrei Borza reușise o pasă de gol în înfrângerea cu Beșiktaș, scor 2-6. Și atunci, cu toate că echipa sa a fost umilită de gigantul Beșiktaș, prestația lui Borza a fost una apreciată în condițiile date.

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Andrei Borza a fost trecut de Gică Hagi pe lista preliminară pentru meciurile naționalei

Cotat la 2,6 milioane de euro, pentru meciurile României din Liga Națiunilor. Corum, deși nu este un nume care să spună multe iubitorilor de fotbal din România, are al 6-lea cel mai valoros lot din prima ligă a Turciei.

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Nu același lucru se poate spune despre echipa lui Horațiu Moldovan, Eyupspor, care este considerată, de departe, cea mai slabă echipă a campionatului. Selecționerul Gică Hagi a anunțat lotul preliminar al României pentru primele patru partide din Liga Națiunilor, care se vor disputa la finalul lunii septembrie și la începutul lunii octombrie.

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Vestea este bună pentru fostul fundaș al Rapidului, pentru că Andrei Borza este unul dintre cei 48 de jucători trecuți pe listă. Desigur, lista finală pentru „dubla” cu Suedia, precum și partidele cu Bosnia și Polonia va fi stabilită ulterior.