Andrei Borza, fault horror în Petrolul – Rapid! A fost eliminat după doar șase minute. Video

Fotbalistul Rapidului a făcut un fault horror asupra lui Ismael Diomande, călcându-l cu talpa pe gleznă pe mijlocașul ivorian, după ce a pierdut mingea la mijlocul terenului.

Andrei Borza, fault horror în Petrolul – Rapid

în , fiind eliminat la doar șase minute de la startul meciului, în urma unui atac dur asupra lui Ismael Diomande.

ADVERTISEMENT

Arbitrul nu a avut niciun fel de ezitare, fiind și aproape de fotbaliști când s-a petrecut, arătându-i direct cartonașul roșu fundașului giuleștenilor, care a protestat în momentul în care a primit verdictul.

În zadar au protestat și colegii săi, decizia inițială a rămas, iar Rapid a fost nevoită să joace cu un fotbalist în minus încă din startul meciului, pe terenul Petrolului Ploiești.

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi își dorea victoria

confruntării cu Petrolul Ploiești și a spus că își dorește să câștige partida, pentru ca echipa lui să iasă din forma slabă pe care o traversează în ultima vreme.

„Sigur că trebuie şi să obţin rezultate, pentru că pe noi, antrenorii, rezultatele ne ţin întotdeauna. În fotbal nu se ştie niciodată. Dar am simţit încredere din partea lor, iar eu în continuare o să îmi fac treaba aici.

ADVERTISEMENT

Şi fără nicio presiune, pentru că sunt trist şi dezamăgit, la fel ca jucătorii, dar nu pentru că îmi pot pierde locul de muncă la Rapid”, a continuat Cristiano Bergodi.

„Nu mi-au zis direct că trebuie să fac un număr de puncte în aceste două meciuri. Eu ştiu că trebuie să facem cât mai multe. Dar trebuie apreciată munca antrenorului.

ADVERTISEMENT

Citesc întotdeauna că am greșit tactica, că am greșit acolo, dar îmi văd de treaba mea și sunt mândru de ceea ce fac și știu. Sunt interese și nu e niciun fel de problemă. E normal ca lumea să-și dea cu părerea, dar eu sunt liniștit, nu am probleme”, a mai spus Cristiano Bergodi.