Andrei Borza îi ia locul lui Nicușor Bancu la echipa națională! Ce îi lipsește fundașului Rapidului pentru a deveni un fotbalist de top

Naționala României caută soluții pentru postul de fundaș stânga. Giovanni Becali îi transmite un mesaj clar lui Andrei Borza, după prestația lui Nicușor Bancu cu Turcia.
Alex Bodnariu
28.03.2026 | 22:30
Ce trebuie să facă Andrei Borza pentru a ajunge la echipa națională!? Sfatul primit de la Giovanni Becali
Naționala României suferă de ani de zile pe postul de fundaș stânga. Nicușor Bancu, fotbalistul Universității Craiova, a fost în ultima perioadă titular, însă o variantă ar putea fi și Andrei Borza, de la Rapid. Acesta a primit un sfat în direct chiar de la impresarul său. Giovanni Becali știe ce carențe are Borza și unde ar trebui să fie mai atent.

Andrei Borza, soluție pentru naționala de seniori!? Ce spune Giovanni Becali

Nicușor Bancu a fost singurul fundaș stânga din lotul României pentru meciul cu Turcia, din barajul pentru Campionatul Mondial. Și Kevin Ciubotaru a fost convocat, însă a fost lăsat în tribune. Fotbalistul de la Universitatea Craiova nu a făcut o partidă deloc rea, dar nu a avut forța să creeze și în atac.

De altfel, Nicușor Bancu nu a avut un meci deloc ușor. Fundașul stânga a fost mereu în alertă, întrucât trebuia să se apere în fața unor jucători de zeci de milioane de euro. Naționala României nu are un fundaș stânga care să se impună clar ca titular la echipa națională. Andrei Borza, deși joacă de ani de zile în Superliga României, încă nu a reușit să facă pasul la reprezentativa de seniori.

Impresarul lui Andrei Borza, Giovanni Becali, este de părere că fotbalistul pe care îl reprezintă trebuie să își pună la punct faza defensivă înainte de a avea pretenții să fie convocat la echipa națională de seniori a României, întrucât „tricolorii” mizează pe un joc compact în apărare.

„Trebuie să și merite. Va fi greu și pentru el. Trebuie să facă defensivă, trebuie să înțeleagă. De doi ani îl propun peste tot pe Borza ca fundaș stânga. Ce e el? E mijlocaș? Trebuie să facă faza defensivă. Borza merge de la mijloc în sus. Știe să dea pasă, știe să centreze. Asta faci când echipa atacă. Îți dau cuvântul meu”, a declarat Giovanni Becali.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
