Andrei Borza îi poartă recunoștință veșnică lui Gică Hagi: „Fără dumnealui nu știu dacă jucam în Superliga”. Cum se comportă „Regele” la antrenamente

Gică Hagi a jucat un rol important în cariera lui Andrei Borza. Puștiul de la Rapid București a crescut la Farul Constanța sub comanda „Regelui”, cunoscut în fotbalul românesc pentru tinerele talente pe care le-a descoperit la malul mării în ultimii ani.

Andrei Borza îi mulțumește lui Gică Hagi: „Fără dumnealui nu știu dacă jucam în Superliga”

l-a transferat pe Andrei Borza de la Farul Constanța pentru 800.000 de euro în vara anului 2023. Tânărul fundaș stânga a făcut pasul în Giulești după un sezon de excepție sub comanda lui Gică Hagi.

Rolul pe care Gică Hagi l-a jucat în cariera lui Andrei Borza este unul important. „Regele” i-a dat încredere la o vârstă fragedă, iar titularul celor de la Rapid București îi mulțumește pentru tot ce a făcut managerul tehnic de la Farul Constanța pentru el.

„Știu ce a fost acolo, pentru că am trăit acolo. Academia Gheorghe Hagi e una dintre cele mai bune, acolo am crescut și am învățat să fiu cine sunt acum. Pe mine m-a ajutat faptul că am fost în angrenajul echipei mari.

Domnul Hagi mi-a dat încrederea și curajul de care avea nevoie. Fără dumnealui nu știu dacă jucam în SuperLiga, nu știu dacă eram unul dintre cei mai buni. El mi-a dat încrederea și șansa asta, îi mulțumesc.

Este dur, dar și dulce. Iubește prea mult fotbalul, gândește fotbal și joacă fotbal. Totul este despre fotbal și asta mi-a plăcut la dânsul, are gândul numai la fotbal, așa vrea să fiu și eu”, a spus Andrei Borza la „Suflet de rapidist”.

Ce oferte a primit Rapid pentru Andrei Borza: „M-a sunat un impresar, vor să îi plătească clauza”

Un club din Serie A și altul din Arabia Saudită și-au manifestat . Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce se va întâmpla cu titularul de la Rapid București în vară.

„Există doar interes la Borza, nu ne putem opune. Sunt două variante, una din Serie A, alta din Arabia Saudită care achită direct clauza. Are o clauză în jur de 3 milioane, 3,5 milioane. El a crescut foarte mult, își dorește să meargă în Europa.

El nu juca când am venit eu aici, îl prinde acest sistem. Eu cred că are o marjă foarte mare de creștere. Este încă doi ani under, are și Campionatul European în vară, acolo își poate etala toate calitățile. M-a cucerit când a spus că vrea să joace în Europa.

Pe mine m-a sunat un impresar din Emiratele Arabe că vor în ianuarie să îi plătească clauza și că îi dau salariu un milion de euro. El nu este interesat, îl felicit că a crescut enorm. Cred că va fi următorul jucător al echipei naționale”, spunea Șumudică.

TOT ADEVARUL despre DURITATEA lui Gica Hagi cu jucatorii. DEZVALUIRILE lui Andrei Borza