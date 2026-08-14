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Andrei Borza, integralist la debutul oficial în Turcia! Nou-promovata Corum, super rezultat pe terenul Galatei. Ce notă a primit românul

Corum a jucat în prima etapă din noul sezon din Turcia în deplasare cu Galatasaray. Andrei Borza a fost integralist pentru formația nou-promovată. Ce scor a fost înregistrat și ce a făcut fundașul român.
Mihai Dragomir
14.08.2026 | 23:45
Andrei Borza integralist la debutul oficial in Turcia Noupromovata Corum super rezultat pe terenul Galatei Ce nota a primit romanul
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Ce a făcut Andrei Borza la debutul oficial pentru Corum, chiar împotriva lui Galatasaray. Foto: Colaj FANATIK.
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Meci nebun în prima etapă a noului sezon din SuperLiga Turciei. Galatasaray a primit vizita nou-promovatei Corum, unde s-a transferat Andrei Borza în această vară. Ce scor a fost înregistrat cu fotbalistul român pe teren.

Rezultat surprinzător în prima etapă din Turcia la meciul Galatasaray – Corum

Galatasaray, echipa care a avut în primul „11” vedete precum Osimhen, Sane sau Torreira, nu a început tocmai bine noul sezon competițional din Turcia. Gruparea „cim-bom” a jucat pe teren propriu vineri seară cu cei de la Corum, formație nou-promovată. Oaspeții l-au trimis titular în defensivă pe Andrei Borza, care a fost integralist.

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Victor Osimhen a deschis scorul în minutul 54, dar Corum a restabilit egalitatea prin Kyziridis, în minutul 59. Tot oaspeții au preluat conducerea, după ce Ramirez și-a trecut și el numele pe tabela marcatorilor în minutul 61. La doar câteva minute, Kyziridis, autorul primului gol pentru Corum, a văzut cartonașul roșu după un conflict.

Totuși, părea că meciul se îndreaptă către o victorie surprinzătoare în inferioritate numerică pentru cei de la Corum, dar Osimhen a realizat „dubla” în minutul 90 și a stabilit astfel rezultatul final.

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Ce notă a primit Andrei Borza după debutul oficial la Corum

Rapid a încasat 2,2 milioane de euro în această vară pentru transferul lui Andrei Borza, anunțat în exclusivitate de FANATIK. Turcii nu au ezitat să se bazeze încă de la început pe tânărul fotbalist român. Platforma Flashscore l-a notat după acest meci cu 6,3, în timp ce platforma Sofa Score i-a oferit nota 6,5.

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Românii care activează în Turcia pot fi urmăriți în direct la TV în țara noastră. Noul sezon de Superlig va fi transmis de Prima Sport, dar meciurile vor putea fi văzute și online, pe platforma primaplay.ro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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