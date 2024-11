Andrei Borza, ofertă bombă din Serie A! Șumudică: „E vorba de două cluburi, dar există o clauză”. Ce a vorbit jucătorul cu Giovanni Becali și ce salariu ar avea

Rapid a achiziționat mai mulți jucători importanți în ultimul timp, însă a și vândut. Giuleștenii îl pot ceda pe Andrei Borza în Serie A, iar Marius Șumudică a confirmat ofertele pentru tânărul fotbalist român.

Andrei Borza poate lăsa Rapid pentru un club puternic din Serie A. Marius Șumudică a spus totul

Andrei Borza a început treptat să devină tot mai bun la Rapid. Tânărul fundaș lateral este selectat deseori de Marius Șumudică în primul „11”.

Horia Ivanovici a precizat la FANATIK SUPERLIGA faptul că Borza ar fi dorit de Atalanta, echipă din Serie A. Marius Șumudică a intervenit în direct și a confirmat oferta bombă pentru fotbalistul său, precizând că încă o echipă este gata să îi achite clauza.

„El a crescut foarte mult, își dorește să meargă în Europa!”

„Există doar interes la Borza, nu ne putem opune. Sunt două variante, una din Serie A, alta din Arabia Saudită care achită direct clauza.

Are o clauză în jur de 3 milioane, 3,5 milioane. El a crescut foarte mult, își dorește să meargă în Europa. El nu juca când am venit eu aici, îl prinde acest sistem.

„Vor în ianuarie să îi plătească clauza!”

Eu cred că are o marjă foarte mare de creștere. Este încă doi ani under, are și Campionatul European în vară, acolo își poate etala toate calitățile. M-a cucerit când a spus că vrea să joace în Europa.

Pe mine m-a sunat un impresar din Emiratele Arabe că vor în ianuarie să îi plătească clauza și că îi dau salariu un milion de euro. El nu este interesat, îl felicit că a crescut enorm. , a dezvăluit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Este vital meciul cu Petrolul!”

Marius Șumudică nu mai acceptă un alt rezultat decât victoria cu Petrolul Ploiești în următorul meci. Tehnicianul consideră că un succes în Giulești va duce echipa sa într-o formă foarte bună în perspectiva partidelor viitoare.

„Nu am crezut la început că va fi un așa campionat. Este vital meciul cu Petrolul, dacă câștigăm urcăm în clasament și cred că Rapid va arăta din ce în ce mai bine!”, a mai spus Marius Șumudică.

