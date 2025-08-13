Andrei Borza, pedepsit de Gâlcă?! Marius Şumudică, intervenție în forță: “E viitorul fundaș al echipei naționale!”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că antrenorul Costel Gâlcă a decis să-i scoată din primul ”11” pentru o perioadă pe Borza și Grameni din cauza unei , însă Marius Șumudică este de părere că fundașul stânga va ajunge în curând la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică îi ia apărarea lui Borza, după ce fundașul a fost pedepsit de Gâlcă

Fost antrenor la Rapid în sezonul precedent, Marius Șumudică a dezvăluit la cea mai recentă ediție a că în perioada sa i-a transmis lui Andrei Borza că va fi titular indiferent de evoluțiile sale.

”Eu când am ajuns la Rapid, Borza nu juca. Ei jucau un sistem cu 3 fundași centrali, iar acolo în stânga juca Micovschi. Pentru mine Borza este următorul fundaș stânga al echipei naționale dacă îi dai încredere.

ADVERTISEMENT

A învățat destul mult și din punct de vedere defensiv, iar ofensiv are o capacitate de efort foarte bună, îți ajunge, un stâng foarte bun, cu pase finale, centrări foarte bine, îți apare la finalizare. Uitați-vă ieri, lovește mingea în câteva secunde atât cu piciorul stâng, cât și cu piciorul drept. A mai marcat cu piciorul drept.

Este un jucător care poate crește și căruia trebuie să-i dai încredere, mai ales că el joacă de foarte mult timp ca under și încă este under, dar el joacă precum un senior. Rapidul este foarte câștigată și de aceea l-am și forțat, indiferent dacă juca prost.

ADVERTISEMENT

Îl chemam la mine și îi spuneam: ‘Dacă îmi vei juca prost 4 meciuri la rând, tot tu joci, pentru că ești cel mai bun under din campionatul României’. Domnul Gâlcă are metodele dânsului, dar nu cred că a vrut să-l pedepsească”, a declarat Șumudică.

ADVERTISEMENT

Problemele musculare, marele semn de întrebare de la Rapid

Tehnicianul a atras atenția asupra faptului că foarte mulți jucători de la Rapid se confruntă cu probleme musculare în acest start de sezon și a explicat de ce giuleștenii ar trebui să câștige derby-ul cu FCSB.

ADVERTISEMENT

”Probabil așa a gândit, nu înțeleg de ce a ieșit Christensen pe final, nu cred că avea vreo problemă de ordin fizic. Ce mă frământă este problema musculară la Hromada, pentru că mai sunt și alții la fel, Pașcanu, Vulturar, Petrila și Grameni. Sunt 5-6 jucători care au avut probleme musculare.

E inacceptabil ca tu să ai 5-6 jucători cu probleme musculare. Dacă ai avea unul cu o contuzie pe genunchi, altul la un ligament, altul s-a îmbolnăvit, altul are dezinterie, atunci da, dar când 5 jucători au probleme musculare mie îmi dă de gândit. Ei știu ce au de făcut mai bine în continuare, pentru că sunt pierderi.

Dacă unii erau nemulțumiți că Rapid avea trei jucători pe postul de fundaș dreapta, Manea, Braun și Onea, care încărca bugetul clubului, iată că ai ajuns să joci cu a treia soluție, Braun, ceilalți doi fiind accidentați.

Aici trebuie să fie ei atenți, să profite foarte mult de săptămâna asta pentru că îi prind pe FCSB la trei zile. Joacă joi, se vor întoarce vineri după-amiază, Rapidul îi prinde extraordinar de bine. Rapid joacă acasă și din punct de vedere al suporterilor ar trebui să câștige meciul ăsta.

Dacă vrei să te bați sus acolo și să pui probleme, Rapidul trebuie să câștige următoarele două jocuri, să facă 6 puncte cu FCSB și Metaloglobus. Din păcate, ieri au pierdut 2 puncte”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.