Andrei Borza, prima reacție după plecarea de la Rapid: „Nu am putut să îmi îndeplinesc obiectivul”

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Andrei Borza (20 de ani) a plecat din România, cu destinația Turcia, pentru a semna cu Corum FK. Aflat pe aeroport, fundașul a oferit prima reacție cu privire la plecarea de la Rapid. Acesta a dezvăluit de ce a ales să plece în Turcia, dar și cu cine s-a sfătuit înainte de a accepta oferta făcută de noua sa echipă.

Andrei Borza, prima reacție despre plecarea de la Rapid

Andrei Borza a dezvăluit că a fost surprins de oferta făcută de cei de la Corum FK. „Cred că o să fie foarte frumos. Este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. Primul transfer în străinătate, merg cu forțe proaspete și gânduri pozitive. Dacă m-a surprins acest transfer? Da, sincer da. Ieri (n.r. miercuri) s-a finalizat totul și mă bucur, atât pot să spun.

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Dezamăgit? Nu. Am spus că iau pas cu pas cariera mea. Să mă duc la o echipă mare și să stau pe bancă, sau să merg la o echipă la care pot să joc și să mă dezvolt? Am preferat să fac asta. Echipa îmi dă multă încredere, asta mi s-a spus. Și asta caut, să am încredere și să pot juca”, a declarat fundașul, conform . .

Cu cine s-a sfătuit Andrei Borza înainte de transferul în Turcia

Fundașul naționalei a discutat cu Olimpiu Moruțan, Matei Ilie și Ianis Hagi despre campionatul din Turcia. „Moruțan a spus că este un campionat foarte bun, că o să mă acomodez foarte repede și că o să fac o figură frumoasă. Am mai vorbit cu Matei Ilie, de la Kasimpașa, și cu Ianis. O să fie dueluri strânse. Normal că m-am gândit și la echipa națională, mai ales acum, când domnul Hagi mi-a dat șansa să debutez. Este o mândrie să îmbraci tricoul echipei naționale”, a spus Andrei Borza.

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Acesta a vorbit și despre situația Rapidului în noul sezon: „Gândul meu, când am venit la Rapid, a fost să iau un campionat sau o cupă și să duc Rapidul în cupele europene. Nu am putut să îmi îndeplinesc obiectivul alături de colegi și staff, dar anul acesta au un staff minunat, jucători cu mare calitate și sper să aducă acasă un trofeu”. Ultimul meci al lui Andrei Borza la Rapid a fost .