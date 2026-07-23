Sport

Andrei Borza, prima reacție după plecarea de la Rapid: „Nu am putut să îmi îndeplinesc obiectivul”

Andrei Borza a oferit prima reacție cu privire la transferul la Corum FK, formație nou-promovată în prima ligă a Turciei. Cu cine s-a sfătuit internaționalul român înainte de a pleca de la Rapid.
Bogdan Mariș
23.07.2026 | 21:55
Andrei Borza prima reactie dupa plecarea de la Rapid Nu am putut sa imi indeplinesc obiectivul
ULTIMA ORĂ
Andrei Borza (20 de ani) a oferit prima reacție cu privire la transferul în Turcia. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Andrei Borza (20 de ani) a plecat din România, cu destinația Turcia, pentru a semna cu Corum FK. Aflat pe aeroport, fundașul a oferit prima reacție cu privire la plecarea de la Rapid. Acesta a dezvăluit de ce a ales să plece în Turcia, dar și cu cine s-a sfătuit înainte de a accepta oferta făcută de noua sa echipă.

Andrei Borza, prima reacție despre plecarea de la Rapid

Andrei Borza a dezvăluit că a fost surprins de oferta făcută de cei de la Corum FK. „Cred că o să fie foarte frumos. Este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. Primul transfer în străinătate, merg cu forțe proaspete și gânduri pozitive. Dacă m-a surprins acest transfer? Da, sincer da. Ieri (n.r. miercuri) s-a finalizat totul și mă bucur, atât pot să spun.

ADVERTISEMENT

Dezamăgit? Nu. Am spus că iau pas cu pas cariera mea. Să mă duc la o echipă mare și să stau pe bancă, sau să merg la o echipă la care pot să joc și să mă dezvolt? Am preferat să fac asta. Echipa îmi dă multă încredere, asta mi s-a spus. Și asta caut, să am încredere și să pot juca”, a declarat fundașul, conform gsp.ro. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate cifrele din contractul lui Borza.

Cu cine s-a sfătuit Andrei Borza înainte de transferul în Turcia

Fundașul naționalei a discutat cu Olimpiu Moruțan, Matei Ilie și Ianis Hagi despre campionatul din Turcia. „Moruțan a spus că este un campionat foarte bun, că o să mă acomodez foarte repede și că o să fac o figură frumoasă. Am mai vorbit cu Matei Ilie, de la Kasimpașa, și cu Ianis. O să fie dueluri strânse. Normal că m-am gândit și la echipa națională, mai ales acum, când domnul Hagi mi-a dat șansa să debutez. Este o mândrie să îmbraci tricoul echipei naționale”, a spus Andrei Borza.

ADVERTISEMENT
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o...
Digi24.ro
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro

Acesta a vorbit și despre situația Rapidului în noul sezon: „Gândul meu, când am venit la Rapid, a fost să iau un campionat sau o cupă și să duc Rapidul în cupele europene. Nu am putut să îmi îndeplinesc obiectivul alături de colegi și staff, dar anul acesta au un staff minunat, jucători cu mare calitate și sper să aducă acasă un trofeu”. Ultimul meci al lui Andrei Borza la Rapid a fost duelul cu Sepsi din SuperLiga, câștigat de giuleșteni cu 1-0.

ADVERTISEMENT
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000...
Digisport.ro
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
La 38 de ani, cea mai bună prietenă din tenis a Soranei Cîrstea...
Fanatik
La 38 de ani, cea mai bună prietenă din tenis a Soranei Cîrstea a apărut în cele mai spectaculoase ipostaze
U Cluj – Brann 2-2, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar....
Fanatik
U Cluj – Brann 2-2, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar. Revenire fabuloasă a clujenilor!
Gafă uluitoare la meciul lui U Cluj din Conference League! Au greșit numele...
Fanatik
Gafă uluitoare la meciul lui U Cluj din Conference League! Au greșit numele competiției
Parteneri
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce...
iamsport.ro
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce și vinde de foame de bani! Ce rușine de administrație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!