Accidentarea de la națională, lecție valoroasă pentru Andrei Borza: „M-a ajutat”. Când revine pe teren. Video

Andrei Borza se află în perioada de recuperare după o accidentare suferită în cantonamentul echipei naționale. Totuși, în ultimele săptămâni, a învățat lecții valoroase, după cum chiar el mărturisește.
Răzvan Scarlat
12.11.2025 | 15:10
Accidentarea de la nationala lectie valoroasa pentru Andrei Borza Ma ajutat Cand revine pe teren Video
Andrei Borza, titular de drept la Rapid, până la accidentare. Sursa foto: sportpictures.eu
Chiar și fără Andrei Borza, Rapid se descurcă bine și, după 16 etape, este liderul SuperLigii. Tânărul fotbalist a început sezonul ca titular în banda stângă a apărării, dar o accidentare suferită în cantonamentul “tricolorilor” de la Mogoșoaia îl ține departe de gazon de săptămâni bune. Totuși, recuperarea decurge potrivit planului, iar fundașul ar putea reveni în primul “11” al Rapidului în luna decembrie.

Andrei Borza se află în perioada de recuperare și transmite că îi e dor de arena din Giulești

Până atunci, Andrei Borza trage tare și petrece ore întregi la sala de forță. În cadrul unui interviu acordat pentru canalul de YouTube al clubului alb-vișiniu, fotbalistul de 19 ani a recunoscut că arde de nerăbdare să revină la antrenamente și că îi este dor de atmosfera de pe arena din Giulești.

“Sunt în sală momentan. Zilele acestea voi efectua un control, să văd dacă pot să încep alergarea. Îmi fac exercițiile și încerc să revin cât mai repede pe teren. Mi-e foarte dor de antrenamente, de Giulești, de fotbal, de tot. Vreau să revin cât mai repede pe teren, pentru că fotbalul este viața mea și nu mă văd trăind fără el”, a spus Andrei Borza.

Lecții valoroase pentru Andrei Borza, după accidentare

Ultimele săptămâni, în care a stat departe de gazon, au fost dificile pentru Andrei Borza. Fundașul susține, însă, că, în această perioadă, a învățat multe lecții valoroase, care, cu siguranță, îl vor ajuta în carieră.

“Am învățat cum să mă mențin în formă, foarte mult despre alimentație, și asta m-a ajutat. Și acum… vreau să revin mai repede, ca să-mi ajut colegii să ne îndeplinim obiectivele foarte importante”, a mai spus Borza.

Rapid îl așteaptă cu sufletul la gură. Când ar putea reveni

Nu doar Andrei Borza așteaptă cu sufletul la gură să fie apt de joc, ci și conducătorii clubului din Giulești. Președintele Victor Angelescu a oferit noi detalii despre modul în care decurge recuperarea internaționalului român.

“Borza ar putea prinde ultimele două, trei meciuri (n.r. din acest an). Depinde cum decurg lucrurile”, a dezvăluit președintele Rapidului, Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Giovanni Becali, revoltat că Borza a fost accidentat de preparatorul fizic

Altfel, amintim că, la jumătatea lunii septembrie, Giovanni Becali, impresarul lui Andrei Borza, se arăta extrem de revoltat pentru că fotbalistul a fost accidentat în cantonamentul echipei naționale la un antrenament, chiar de preparatorul fizic.

“Cum adică să se ducă în lotul echipei naționale și preparatorul să îl accidenteze? Asta e un ghinion. Preparatorul nu avea voie să intre în acel grup. Probabil nu aveau oameni și l-au pus și pe ei să joace. E un ghinion incredibil.

În locul unuia dintre preparatori putea să intre cineva care a jucat fotbal. În cazul ăsta, clubul poate să revendice despăgubiri. O echipă mare cerea despăgubiri, un milion și jumătate de euro”, spunea, la momentul respectiv, Giovanni Becali.

