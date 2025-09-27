Andrei Borza riscă să nu mai joace în 2025: “Este dureros! Urmează să afle dacă trebuie operat!”

Andrei Borza, unul dintre fotbaliștii români cu mare potențial, a avut parte de un ghinion teribil în cantonamentul echipei naționale. A suferit o accidentare complicată la degetul mic de la picior, iar impresarul său, Giovanni Becali, a declarat că e posibil ca fundașul să stea pe bară până la sfârșitul anului.

Andrei Borza, out după accidentarea de la echipa națională. Când ar putea reveni pe teren

Fundașul stânga al celor de la Rapid a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie cu Canada și Cipru, doar că la antrenament a fost accidentat.

. Andrei Borza a fost tratat de un doctor în Italia, însă, dacă problema nu s-a remediat, riscă să ajungă pe masa de operație.

Giovanni Becali a vorbit despre problemele lui Andrei Borza. Impresarul vrea să-i prelungească contractul fundașului cu Rapid

Giovanni Becali, agent FIFA, a discutat în detaliu despre problema fotbalistului. Impresarul a dat de înțeles că, dacă se ajunge la operație, Andrei Borza riscă să rateze toate meciurile Rapidului până la finalul anului. În plus, acesta a declarat că își dorește să obțină o prelungire de contract pentru fundașul stânga.

„Borza a fost cu băieții mei și cu cei de la Rapid la un doctor de la Monza. Până luni, doctorul vede ce probleme are la degetul mic, cum i s-a sucit acolo, să vadă dacă trebuie sau nu să se opereze. Nu știu ce are acolo. Are la degetul mic probleme. I l-a sucit. Până luni așteaptă să vadă dacă se operează sau nu. Urmează să afle dacă trebuie operat.

Vrea să vadă dacă poate să se încalțe. Există posibilitatea ca problema să se fi rezolvat fără operație, cu procedura asta. E degetul mic. Dureros. Cel mai periculos deget. Dacă îl operează, cred că stă o lună, două. Nu știu dacă poate să mai joace anul ăsta.

Important e că mă voi întâlni cu Rapid și vom vorbi despre o prelungire a contractului. El mai are doi ani. Nu vreau să mă joc cu Rapid. Nu am profitat niciodată. Nici cu Chivu nu am făcut asta. Nu am făcut măgării. Lui Borza îi mai rămâne un an. Îl pot băga. Dacă ai nevoie de jucător? Un contract se semnează, se termină sau se prelungește. Încă un an măcar să prelungească. Să își ia și Rapid bani dacă vine o ofertă”, a declarat Giovanni Becali în podcastul Don Giovanni.