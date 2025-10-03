Andrei Borza s-a operat și a aflat când revine pe teren. Anunțul lui Costel Gâlcă: „Atunci va fi gata”

Rapidul are parte de un start bun de sezon, iar sâmbătă seara giuleștenii primesc vizita celor de la Farul. Se anunță un meci extrem de interesant, iar Costel Gâlcă, antrenorul formației din Capitală, a prefațat partida cu gruparea de la malul mării.

Giuleștenii primesc vizita celor de la Farul în Superliga

din ultima etapă și vor să se mențină în partea de sus a clasamentului din Superliga României. Totuși, Farul se anunță o nucă tare. Constănțenii au impresionat prin pressing în primele etape ale sezonului.

Costel Gâlcă, îngrijorat înainte de Rapid – Farul

Costel Gâlcă e sigur că va avea parte de un meci dificil împotriva unei echipe care face excelent faza de atac. Antrenorul celor de la Rapid speră să vadă o evoluție bună din partea elevilor săi, sâmbătă seara, pe stadionul din Giulești.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să facem un meci perfect, atât în apărare, cât și în atac. Farul este o echipă agresivă, care caută profunzimea de fiecare dată când are mingea. Trebuie să fim inspirați în fața porții!

Sunt importante cele trei puncte și să facem un joc bun, să ne bucurăm toți după meci. Punctele sunt importante, având în vedere că e destul de strâns clasamentul.

Farul face presing foarte mult, este o echipă mai verticală, să spun. Îmi doresc ca jucătorii să fie convocați la echipa națională, dar să se întoarcă sănătoși de acolo”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

Andrei Borza, indisponibil între 4 și 6 săptămâni

În plus, antrenorul formației giuleștene a vorbit și despre problemele de lot. Costel Gâlcă a anunțat când ar putea reveni Andrei Borza,

„O să vină o perioadă mai grea pentru noi pentru că nu avem toți jucătorii la dispoziție. Unii sunt accidentați. Vine și Cupa României. Este o competiție importantă pentru noi. Ne dorim să o câștigăm. Să vedem cum putem ieși din aceste meciuri. Nu o să fie ușor.

Jucătorii accidentați sunt Drillon, Ciobotariu și Borza. Borza s-a operat și va putea reveni, din câte știu, în 4-6 săptămâni. Eu cred că atunci va fi gata să intre cu grupul.

Jucători liberi, disponibili să vină, sunt mulți. Momentan nu mai avem niciun loc. Pentru echipă este important să se apere bine, să nu primească goluri, dar e important să și marchezi foarte mult pentru a te menține în prima parte a clasamentului”, a mai precizat antrenorul de la Rapid.