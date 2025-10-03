Sport

Andrei Borza s-a operat și a aflat când revine pe teren. Anunțul lui Costel Gâlcă: „Atunci va fi gata”

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid București, a prefațat duelul cu Garul Constanța din Giulești. Tehnicianul a vorbit despre situația lui Andrei Borza.
Alex Bodnariu
03.10.2025 | 19:13
Andrei Borza sa operat si a aflat cand revine pe teren Anuntul lui Costel Galca Atunci va fi gata
ULTIMA ORĂ
Costel Gâlcă a vorbit despre accidentarea lui Andrei Borza

Rapidul are parte de un start bun de sezon, iar sâmbătă seara giuleștenii primesc vizita celor de la Farul. Se anunță un meci extrem de interesant, iar Costel Gâlcă, antrenorul formației din Capitală, a prefațat partida cu gruparea de la malul mării.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii primesc vizita celor de la Farul în Superliga

Giuleștenii au câștigat derby-ul cu Petrolul din ultima etapă și vor să se mențină în partea de sus a clasamentului din Superliga României. Totuși, Farul se anunță o nucă tare. Constănțenii au impresionat prin pressing în primele etape ale sezonului.

Costel Gâlcă, îngrijorat înainte de Rapid – Farul

Costel Gâlcă e sigur că va avea parte de un meci dificil împotriva unei echipe care face excelent faza de atac. Antrenorul celor de la Rapid speră să vadă o evoluție bună din partea elevilor săi, sâmbătă seara, pe stadionul din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Din punctul meu de vedere, trebuie să facem un meci perfect, atât în apărare, cât și în atac. Farul este o echipă agresivă, care caută profunzimea de fiecare dată când are mingea. Trebuie să fim inspirați în fața porții!

Sunt importante cele trei puncte și să facem un joc bun, să ne bucurăm toți după meci. Punctele sunt importante, având în vedere că e destul de strâns clasamentul.

ADVERTISEMENT
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Digi24.ro
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”

Farul face presing foarte mult, este o echipă mai verticală, să spun. Îmi doresc ca jucătorii să fie convocați la echipa națională, dar să se întoarcă sănătoși de acolo”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă...
Digisport.ro
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”

Andrei Borza, indisponibil între 4 și 6 săptămâni

În plus, antrenorul formației giuleștene a vorbit și despre problemele de lot. Costel Gâlcă a anunțat când ar putea reveni Andrei Borza, fundașul care a trecut printr-o intervenție chirurgicală în urma unei accidentări la picior.

„O să vină o perioadă mai grea pentru noi pentru că nu avem toți jucătorii la dispoziție. Unii sunt accidentați. Vine și Cupa României. Este o competiție importantă pentru noi. Ne dorim să o câștigăm. Să vedem cum putem ieși din aceste meciuri. Nu o să fie ușor.

ADVERTISEMENT

Jucătorii accidentați sunt Drillon, Ciobotariu și Borza. Borza s-a operat și va putea reveni, din câte știu, în 4-6 săptămâni. Eu cred că atunci va fi gata să intre cu grupul.

Jucători liberi, disponibili să vină, sunt mulți. Momentan nu mai avem niciun loc. Pentru echipă este important să se apere bine, să nu primească goluri, dar e important să și marchezi foarte mult pentru a te menține în prima parte a clasamentului”, a mai precizat antrenorul de la Rapid.

Veste proastă pentru titularul de la FCSB: „Nu ar trebui să se mai...
Fanatik
Veste proastă pentru titularul de la FCSB: „Nu ar trebui să se mai întâmple asta niciodată”
Alex Băluță i-a impresionat pe americani cu poveștile despre Universitatea Craiova și Generația...
Fanatik
Alex Băluță i-a impresionat pe americani cu poveștile despre Universitatea Craiova și Generația de Aur: „Acel club mi-a dat totul. Ca să vedeți cum e viața?” Video
Meme Stoica, declarație tare înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Dacă suntem cei...
Fanatik
Meme Stoica, declarație tare înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Dacă suntem cei din meciul cu Rapid…”. Câți spectatori sunt așteptați la derby. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct:...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a chemat pe antrenorul FCSB la palat și i-a zis direct: 'Eu fac echipa, tu antrenezi!'. Apoi l-a ofertat pe înlocuitor chiar în fața sa, după ce a fost refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!