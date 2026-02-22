Sport

Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv

Andrei Borza, pe punctul de a semna un nou contract. Ce anunț a făcut Giovanni Becali despre viitorul internaționalului român de la Rapid. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
22.02.2026 | 13:42
Andrei Borza semneaza Giovanni Becali a facut anuntul Neam intalnit oferta este civilizata Exclusiv
breaking news
Andrei Borza semnează! Anunțul lui Giovanni Becali. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a reușit să se impună în derby-ul etapei cu numărul 28, scor 2-1 în fața lui Dinamo. Primul gol al partidei a fost marcat de Andrei Borza, iar fundașul lateral este pe cale să semneze un nou contract. Anunțul a fost făcut de Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu cine semnează Andrei Borza?! Giovanni Becali a făcut anunţul în direct

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a scos în evidență prestația foarte bună avută de fundașul lateral în derby-ul cu Dinamo. Impresarul a dezvăluit că în zilele următoare Andrei Borza va semna un nou contract cu Rapid. Actuala înțelegere era scadentă în vara lui 2027, iar prelungirea se va produce pe un an, până în 2028.

ADVERTISEMENT

„Vă dați seama de unde marchează Borza? Vine din partea stângă, avansează și ajunge în careu, acolo unde a primit pasa de la Moruțan. Borza este pe un drum bun. Cred că mâine sau poimâine, în funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.

Când ai un astfel de jucător, de 20 de ani, care joacă la Rapid, va evolua în play-off și va deveni un viitor jucător al echipei naționale, nu tragi de timp. Noi nu procedăm așa. Oamenii care au lucrat cu mine nu au făcut niciodată acest lucru cu jucătorii aflați spre finalul contractului.

ADVERTISEMENT
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Digi24.ro
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

Dacă pentru Chivu s-au plătit 17 milioane de euro cu șase luni înainte de expirarea contractului, vă dați seama că nu vom proceda astfel. Cluburile au dreptul să își recupereze investițiile făcute în transferul și salariul jucătorului”, a dezvăluit Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digisport.ro
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit

Ce clauză de reziliere are Andrei Borza

În continuare, cel mai cunoscut impresar român a amintit că Andrei Borza are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro și se preconizează că va fi subiectul unui transfer în vară. Farul, clubul de la care a ajuns fundașul în Giulești, are un procent de 10% dintr-o eventuală mutare.

„Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. Rapid a făcut o propunere de prelungire, ne-am întâlnit și am transmis dorințele jucătorului. Clubul le-a notat, iar acum așteptăm un răspuns.

ADVERTISEMENT

Vom vedea dacă oferta lor va fi mai mică sau mai mare. Este o propunere decentă. Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an. El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă”, a conchis Ioan Becali.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza
  • 87 de meciuri, 3 goluri și 7 pase decisive a adunat fundașul pentru Rapid
Genoa – Torino, ACUM în etapa 26 din Serie A. Duel extrem de...
Fanatik
Genoa – Torino, ACUM în etapa 26 din Serie A. Duel extrem de important în lupta pentru salvare
Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului...
Fanatik
Preşedintele lui Dinamo, reacţie dură după scandalul cu clipul de promovare al derby-ului cu Rapid: „Cei care strigă discriminare sunt cei care fac pana din maro în neagră!”
Moral scăzut la FCSB înaintea meciurilor decisive pentru play-off! Dezvăluiri din vestiar: “Dacă...
Fanatik
Moral scăzut la FCSB înaintea meciurilor decisive pentru play-off! Dezvăluiri din vestiar: “Dacă bate FC Argeș sunt convinși că s-a terminat!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de...
iamsport.ro
Miliardarii din fotbalul românesc se extind în Europa! Afacerea de 14 milioane de euro finalizată
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
adevarul.ro
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului,...
Observatornews.ro
Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac...
as.ro
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun...
RTV.NET
Cum arată Damian Drăghici, după ce a slăbit 70 de kg. Fanii spun că a exagerat și e prea slab. La ce alimente a renunțat: Nu mai mănânc deloc asta / GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!