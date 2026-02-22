Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid a reușit să se impună în derby-ul etapei cu numărul 28, scor 2-1 în fața lui Dinamo. Primul gol al partidei a fost marcat de Andrei Borza, iar fundașul lateral este pe cale să semneze un nou contract. Anunțul a fost făcut de Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu cine semnează Andrei Borza?! Giovanni Becali a făcut anunţul în direct

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a scos în evidență prestația foarte bună avută de fundașul lateral în derby-ul cu Dinamo. Impresarul a dezvăluit că în zilele următoare . Actuala înțelegere era scadentă în vara lui 2027, iar prelungirea se va produce pe un an, până în 2028.

„Vă dați seama de unde marchează Borza? Vine din partea stângă, avansează și ajunge în careu, acolo unde a primit pasa de la Moruțan. Borza este pe un drum bun. Cred că mâine sau poimâine, în funcție de răspunsul domnului Angelescu, vom avea o întâlnire pentru prelungirea contractului cu Rapid. El mai are un an de contract, până în 2027.

Când ai un astfel de jucător, de 20 de ani, care joacă la Rapid, va evolua în play-off și va deveni un viitor jucător al echipei naționale, nu tragi de timp. Noi nu procedăm așa. Oamenii care au lucrat cu mine nu au făcut niciodată acest lucru cu jucătorii aflați spre finalul contractului.

Dacă pentru Chivu s-au plătit 17 milioane de euro cu șase luni înainte de expirarea contractului, vă dați seama că nu vom proceda astfel. Cluburile au dreptul să își recupereze investițiile făcute în transferul și salariul jucătorului”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Ce clauză de reziliere are Andrei Borza

În continuare, cel mai cunoscut impresar român a amintit că Andrei Borza are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro și . Farul, clubul de la care a ajuns fundașul în Giulești, are un procent de 10% dintr-o eventuală mutare.

„Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. Rapid a făcut o propunere de prelungire, ne-am întâlnit și am transmis dorințele jucătorului. Clubul le-a notat, iar acum așteptăm un răspuns.

Vom vedea dacă oferta lor va fi mai mică sau mai mare. Este o propunere decentă. Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an. El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă”, a conchis Ioan Becali.