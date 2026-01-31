Andrei Borza semnează în această iarnă! Anunţul lui Giovanni Becali: “Salariu mai mare! E urmărit de echipe din top 7”

Ioan Becali a anunțat la GIOVANNI SHOW faptul că Andrei Borza își va prelungi în curând contractul cu Rapid. Impresarul a dezvăluit ultimele detalii cu privire la situația tânărului fundaș, care este urmărit de mai multe echipe importante din Europa.
Contractul lui Andrei Borza cu Rapid expiră în vara lui 2027, iar cele două părți vor discuta în următoarea perioadă pentru a prelungi înțelegerea. Internaționalul român va avea un salariu mai mare în Giulești. „Borza trebuie să reînnoiască, el intră în ultimul an de contract. Noi nu am luat niciodată jucători în ultimul an de contract sau liberi, întotdeauna am dorit să avem o relație bună cu cluburile.
Am și vorbit cu domnul Angelescu, imediat după închiderea perioadei de transferuri, ne vom întâlni și vom reînnoi contractul pentru încă un an (n.r. până în vara lui 2028). Va prelungi pentru încă un an sigur. Rapid va avea doi ani la dispoziție, la fel și el, să găsească o echipă și Rapid să ia banii pe care merită să îi ia pentru transfer.
Rapid nu a făcut încă propunerea, dar ne vom întâlni. (n.r. va avea un salariu mărit) Bineînțeles, orice reînnoire e un alt contract. E prelungirea contractului, dai posibilitatea clubului să ia o sumă de bani pe tine și să nu pleci liber”, a afirmat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.
Impresarul a confirmat și suma pentru care ar putea fi achiziționat fundașul stânga. „Are o clauză, rămâne aceeași, 4 milioane. E o sumă civilizată. Jucând meci de meci, probabil ajungând și la națională, probabil într-o cupă europeană, nu mai zic să devină campioană, cota s-ar ridica și jucătorul poate să fie căutat.
Deja a fost căutat și e încă urmărit de cluburi importante, din top 6-7 din Europa, care au jucat și în Champions League, păcat că unele au ieșit”, a declarat Ioan Becali la GIOVANNI SHOW.
Andrei Borza a strâns 13 prezențe în tricoul Rapidului în actuala stagiune, incluzând aici și partida cu U Cluj, în care a fost titularizat. A reușit să ofere 12 pase decisive. Fundașul stânga a absentat timp de două luni și jumătate după accidentarea suferită la un antrenament al echipei naționale. Andrei Borza a vorbit într-un interviu acordat pentru FANATIK în Antalya despre perioada dificilă prin care a trecut.