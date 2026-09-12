Sport

Andrei Borza, pe teren la scorul-șoc al etapei din Turcia! S-a marcat de 6 ori!

Andrei Borza a fost titular într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei din Turcia. Echipa românului a făcut show și a câștigat cu 5-1.
Alex Bodnariu
12.09.2026 | 19:18
Andrei Borza pe teren la scorulsoc al etapei din Turcia Sa marcat de 6 ori
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Nebunie în Turcia! Echipa lui Andrei Borza a dat de pământ cu adversara
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Andrei Borza a fost pe teren la scorul-șoc al etapei din Turcia. Çorum FK a făcut spectacol în deplasarea cu Samsunspor și a obținut o victorie categorică, scor 5-1. Fundașul român a fost titular pentru echipa oaspete.

Nebunie în Turcia! Echipa lui Andrei Borza a dat de pământ cu adversara

Çorum a rezolvat practic partida încă din prima repriză. Jesús Ramírez a punctat pentru oaspeți, iar Cengiz Ünder a reușit o „dublă”. Samsunspor a marcat prin Logi Tómasson, însă la pauză tabela arăta deja 1-3. Echipa lui Borza nu s-a oprit după revenirea de la vestiare și a transformat deplasarea de la Samsun într-o demonstrație de forță.

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Echipa lui Andrei Borza a mai înscris de două ori în partea secundă, iar la finalul jocului tabela arăta 5-1 pentru Çorum. După această victorie, noua formație a fundașului român, transferat recent de la Rapid, urcă provizoriu pe locul 6 în SuperLiga Turciei, cu 7 puncte după primele cinci meciuri.

Andrei Borza și-a început excelent aventura în Turcia!

Andrei Borza a început partida ca fundaș stânga în sistemul 4-1-4-1 folosit de Çorum. Internaționalul român a devenit rapid un om important pentru noua sa echipă. A fost titular în fiecare dintre primele patru etape ale sezonului și nu ratase niciun minut.

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Românul avea deja și contribuții importante în ofensivă. Borza a marcat primul său gol în Turcia chiar în etapa precedentă. Fostul jucător al Rapidului a punctat în victoria cu 3-0 obținută de Çorum împotriva lui Eyüpspor.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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