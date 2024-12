Andrei Borza, șocat de intrarea în teren a lui Daniel Pancu: „Acolo m-am enervat eu”

Andrei Borza a fost surprins când l-a văzut pe Daniel Pancu pe teren în România U21 – Elveția U21, scor 3-1. Internaționalul de tineret nu a văzut faza în care a fost faultat Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj.

Reacția lui Daniel Pancu l-a șocat pe Andrei Borza: „Acolo m-am enervat și eu”

Daniel Pancu a sărit la gâtul arbitrului din România U21 – Elveția U21. Selecționerul „tricolorilor” nu s-a putut controla după ce l-a văzut la pământ pe Louis Munteanu, atacantul de milioane de euro al celor de la CFR Cluj.

Andrei Borza a fost implicat într-un duel pentru minge și nu a văzut . Fundașul stânga a văzut faultul horror al elvețianului după sfârșitul partidei de pe stadionul din Giulești.

„Nu m-a surprins reacția. Eu am dat cu capul într-o minge și când m-am ridicat l-am văzut jos pe Louis. După l-am văzut pe Mister pe teren, m-am întrebat ce se întâmplă. Am văzut că i-a dat cartonașul roșu lui Mister, lui Blănuță și elvețianului.

După meci am văzut faza, acolo m-am enervat eu. Eu nu am văzut faza, după am văzut cum a intrat. Putea să rămână acolo, Doamne ferește. Nu am vorbit deloc cu Mister după, era și nervos. După s-a calmat și ne-am bucurat de calificare.

Acum este totul bine, trebuie să ne pregătim de Euro. Orice este posibil, nimeni nu a crezut că o să ne calificăm de pe primul loc. Avem un grup frumos, suntem uniți și cred că o să ne descurcăm foarte bine”, a spus Andrei Borza.

România U21 și-a aflat adversarele de la Euro 2024! Ce spune Daniel Pancu

, unde România va înfrunta Slovacia, Italia și Spania. Selecționerul va lipsi în primele două meciuri din grupă, însă rămâne optimist înaintea turneului final.

„Vorbim de un turneu final, deci nu există adversari accesibili. Toți cei care au ajuns aici au dovedit că au calitate, chiar dacă vom întâlni și țara gazdă de la acest turneu, iar noi suntem pregătiți să ne duelăm cu cei mai buni.

Pe parcursul acestor preliminarii, am arătat în multe momente un nivel de joc ridicat și cred că s-a simțit, de multe ori, pofta de fotbal a jucătorilor mei. Avem suficient timp pentru a pregăti aceste meciuri, pentru a studia adversarii și sunt convins că vom face o figură frumoasă și la acest EURO”, a spus Daniel Pancu.

Andrei Borza, șocat de intrarea în teren a lui Daniel Pancu