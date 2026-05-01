Andrei Borza, transferul verii de la Rapid! Giovanni Becali a făcut anunţul. Toate detaliile mutării. „Vin la meciul cu CFR Cluj”. Exclusiv

Giovanni Becali a făcut marele anunț în ceea ce privește transferul lui Andrei Borza. Fundașul stânga are zilele numărate la Rapid și va fi urmărit de scouteri la meciul cu CFR Cluj
Cristian Măciucă
01.05.2026 | 13:35
Andrei Borza (20 de ani) are zilele numărate la Rapid. Giovanni Becali (73 de ani) a anunțat că fundașul stânga se va transfera la finalul acestui campionat. Scouteri din străinătate vin să îl vadă la derby-ul din play-off cu CFR Cluj.

Andrei Borza se transferă de la Rapid! Anunțul lui Giovanni Becali

Rapid – CFR Cluj este meciul care închide etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Partida din Giulești este programată luni, 4 mai, de la ora 20:30. Pentru Andrei Borza, duelul cu formația din Gruia ar putea fi printre ultimele în tricoul giuleștenilor. (n.r. – Veniți cu ofertă pentru Borza în vara asta?) În proporție de 85-90% da. S-ar putea să fie o ofertă chiar până la terminarea play-off-ului.

Pe unde l-am propus eu, simt. Sunt cluburi care nu mă anunță. Iau acreditare de la Rapid și vin. Știu că vine o echipă la meciul de luni, Rapid – CFR Cluj. I-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Au zis că nu, că se descurcă. Nici nu îi vezi. Se ascund.

Așa au făcut și cu Kvaratskhelia. L-a văzut un scouter, l-a propus, s-a dus al doilea, a venit și la șeful scoutingului. După au mers și cu directorul sportiv să îl vadă și tot așa. (n.r. – Borza pleacă?) Sunt șanse mari. Are o clauză, care se plătește, 4.000.000 de euro, și cu asta basta”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Andrei Borza mai are contract cu Rapid până la 3o iunie 2028. Totuși, fundașul stânga are toate șansele să aibă un nou angajament începând cu vara care urmează. El a sosit în Giulești în vara lui 2023, când clubul lui Dan Șucu a plătit 800.000 de euro pentru transferul său de la Farul Constanța. Borza a strâns până acum 95 de meciuri în tricoul Rapidului, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 9 pase decisive.

  • 2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Borza, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 16 selecții și 2 goluri are fundașul stânga la naționala de tineret a României

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
