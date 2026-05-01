Andrei Borza, transferul verii de la Rapid! Giovanni Becali a făcut anunţul. Toate detaliile mutării. „Vin la meciul cu CFR Cluj”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Andrei Borza se transferă de la Rapid! Anunțul lui Giovanni Becali

Andrei Borza (20 de ani) are zilele numărate la Rapid. Giovanni Becali (73 de ani) a anunțat că Scouteri din străinătate vin să îl vadă la derby-ul din play-off cu CFR Cluj.

Andrei Borza se transferă de la Rapid! Anunțul lui Giovanni Becali

Partida din Giulești este programată luni, 4 mai, de la ora 20:30. Pentru Andrei Borza, duelul cu formația din Gruia ar putea fi printre ultimele în tricoul giuleștenilor. „(n.r. – Veniți cu ofertă pentru Borza în vara asta?) În proporție de 85-90% da. S-ar putea să fie o ofertă chiar până la terminarea play-off-ului.

Pe unde l-am propus eu, simt. Sunt cluburi care nu mă anunță. Iau acreditare de la Rapid și vin. Știu că vine o echipă la meciul de luni, Rapid – CFR Cluj. I-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Au zis că nu, că se descurcă. Nici nu îi vezi. Se ascund.

Așa au făcut și cu Kvaratskhelia. L-a văzut un scouter, l-a propus, s-a dus al doilea, a venit și la șeful scoutingului. După au mers și cu directorul sportiv să îl vadă și tot așa. (n.r. – Borza pleacă?) Sunt șanse mari. Are o clauză, care se plătește, 4.000.000 de euro, și cu asta basta”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Andrei Borza mai are contract cu Rapid până la 3o iunie 2028. Totuși, fundașul stânga are toate șansele să aibă un nou angajament începând cu vara care urmează. El a sosit în Giulești în vara lui 2023, când clubul lui Dan Șucu a plătit 800.000 de euro pentru transferul său de la Farul Constanța. Borza a strâns până acum 95 de meciuri în tricoul Rapidului, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 9 pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Borza, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com

16 selecții și 2 goluri are fundașul stânga la naționala de tineret a României