Sport

Andrei Borza vrea să joace cu Cristiano Ronaldo! Fotbalistul Rapidului rupe tăcerea despre oferta de la Al Nassr : „Când auzi că e interes să joci cu el, te gândeşti că eşti jucător mare”. Video exclusiv

Andrei Borza a vorbit, în premieră, într-un interviu FANATIK, despre oferta lui Al Nassr. Fundaşul Rapidului s-a simţit ca un jucător mare când a auzit că e dorit de echipa lui Ronaldo.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
10.01.2026 | 20:40
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Andrei Borza vrea să joace cu Cristiano Ronaldo Foto: colaj Fanatik
Andrei Borza este unul dintre cei mai doriţi jucători din SuperLiga, dar fisura la degetul mic de la picior i-a dat peste cap toate planurile şi l-a ţinut departe de teren nu mai puţin de trei luni.

Andrei Borza, coleg cu CR7! Fundaşul vorbeşte în premieră despre interesul lui Al Nassr

Agentul jucătorului, Ioan Becali, a dezvăluit la emisiunea „Don Giovanni” că fundaşul a fost dorit de Al Nassr, echipă la care este legitimat Cristiano Ronaldo. Între cele două părţi au fost mai multe runde de negocieri, care nu au fost finalizate, dar lucrurile s-ar putea schimba.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în Antalya, Andrei Borza a vorbit despre interesul echipei lui Cristiano Ronaldo, spunând că şi-ar dori să fie coleg cu superstarul de la naţionala Portugaliei:

„Este o onoare. Când auzi că e interes să joci cu Cristiano Ronaldo te gândești că ești cel mai bun sau un jucător mare. Eu încerc să muncesc în continuare și poate într-o zi voi juca cu Ronaldo sau Messi?”, a spus Borza pentru FANATIK.

Giovanni Becali a dezvăluit negocierile cu Al Nassr

Giovanni Becali a dezvăluit în luna septembrie a anului trecut că a fost sunat de directorul sportiv al lui Al Nassr, unde fotbalistul ar fi avut un salariu cifrat în jurul valorii de două milioane de euro pe an:

„În ultimele două săptămâni am fost chemat de directorul sportiv de la Al Nassr. Acolo nu mă gândeam, în Arabia. Ca să ajungi lângă Ronaldo și lângă toți ăia de acolo, îți mai trebuia ceva? Să iei două milioane de dolari pe an?

Au luat, până la urmă, decizia că e prea tânăr. Ei vor să ia jucători tineri, dar au spus că e prea ofensiv. Au un albanez fundaș stânga. Au spus că rămân în expectativă. E tânăr, avem timp.

A fost aproape de o mutare diabolică. Ar fi fost coleg cu Ronaldo și ar fi luat două milioane. Au mai fost echipe și scouteri care au zis că e bun. Alte echipe importante. Au făcut video cu familia. Ba că nu și-au vândut fundașul…”, a spus Giovanni Becali.

Borza îşi doreşte titlul în Giuleşti: „Va fi un mare haos”

Până la un eventual transfer, Andrei Borza trage tare în cantonamentul din Antalya, spunând că îşi doreşte să câştige titlul de campion şi e sigur că s-ar declanşa haosul în Giuleşti:

„Cu multă muncă și cu încrederea fanilor, a staff-ului, cu munca noastră, eu cred că putem lua titlul. Asta a fost problema noastră. Ne-am încurcat în ultimele trei meciuri.

Nu am obținut nicio victorie. Asta e. Mergem înainte, capul sus și sunt convins că o să începem bine sezonul. Dacă luăm titlul aș vedea un mare haos făcut de suporterii noștri pentru că Rapid n-a mai câștigat de foarte mult timp campionatul și ar fi o bucurie foarte mare”, a spus Borza.

Borza, planuri mari în 2026: „Vreau să joc contra Turciei şi să calific România la Mondial”

Accidentarea lui Borza a venit cum nu se poate mai prost, în cantonamentul echipei naţionale. Fundaşul stânga nu a mai putut debuta în prima reprezentativă, dar unul dintre obiectivele jucătorului este să joace împotriva Turciei la baraj:

„Ar fi un vis să mergem la Mondiale. Îmi doresc să debutez la echipa națională. Sufletul meu e pentru națională, pentru Rapid și un Mondial și-ar dori să joace orice fotbalist. Calificarea la Mondial e un obiectiv al meu. Mai întâi să ajung la echipa mare și să joc contra Turciei și să calific România la Mondial.

La această vârstă să fii deja la Campionatul Mondial e o onoare. Să reprezinți România la un CM e o dorință pentru orice fotbalist și o onoare. Sper să fiu unul dintre ei. Depinde doar de mine să demonstrez și să arăt că sunt cel mai bun”, a spus Borza pentru FANATIK.

  • 20 de ani are Andrei Borza
  • 2023 este anul în care Al Nassr l-a luat pe Cristiano Ronaldo

Andrei Borza a dezvăluit calvarul recuperării după accidentare: "Iubita mi-a făcut injecţii în burtă!"

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
