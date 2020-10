Andrei Burcă a găsit explicaţia pentru înfrângerea cu Islanda: „Trebuia să dăm 100%“

Andrei Burcă, fundașul naționalei, a găsit explicația pentru înfrângerea tricolorilor cu Islanda. Jucătorul de la CFR Cluj consideră că naționala ar fi trebuit să dea 100% în timpul partidei.

Burcă, aflat la al doilea meci în tricoul naționalei, a fost titular în meciul cu nordicii pierdut de România cu 2-1. În urma acestei înfrângeri, tricolorii nu se mai pot califica la turneul final de anul viitor, găzduit și de București.

Fundașul în vârstă de 27 de ani a încercat să ofere explicații în urma prestației sub așteptări a tricolorilor, ținând cont că miza meciului era una extrem de semnificativă.

Andrei Burcă a găsit explicația pentru înfrângerea cu Islanda: „Trebuia să dăm 100%“

Jucătorul a făcut declarații după meciul pierdut cu islandezii și a încercat să ofere o explicație pentru jocul pierdut de România. Toți cei care au intrat pe teren ar fi trebuit să ofere 100%, în opinia lui Burcă.

„Consider că suntem un grup unit, Mister știe ce are la antrenamente. Cine a intrat pe teren a încercat să își facă treaba azi. Cum a zis și Mister, în primele 45 de minute nu am reușit nimic din ceea ce ne-am propus. Le-am oferit și șansa să marcheze două goluri. În schimb, în repriza a doua, am încercat și noi să jucăm. Important este să trecem cât mai repede peste această înfrângere, pentru că doare. Ne pare rău, dar nu contează cine a intrat azi pe teren. Trebuia să dăm 100%”, a spus jucătorul CFR-ului la conferința de presă.

Burcă, de acord cu Ciprian Tătărușanu că tricolorii trebuie să se remonteze rapid

Burcă, precum Tătărușanu a transmis că tricolorii trebuie să treacă repede peste această înfrângere. Portarul României a subliniat faptul că jucătorii trebuie să își revină repededupă această înfrângere și să se gândească la următoarele meciuri din Liga Națiunilor.

„O să încercăm să tregem peste acest eșec, ne așteaptă imediat alt meci important. Suntem dezamăgiți, dar nu putem să plângem trei zile până la următorul meci. Încercăm să câștigăm în Norvegia și acasă, cu Austria, ca să urcăm pe primul loc în grupa de Nations League“, a declarat portarul după meci.

