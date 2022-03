Andrei Burcă, declarație inedită după CFR Cluj – Dinamo 4-1: „Din păcate, am luat gol. Știm ce se va întâmpla din cauza acestui lucru!”

Pentru CFR Cluj, au marcat Deac și Debeljuh (trei goluri), în timp ce unicul gol al oaspeților a fost semnat de Aloe.

Andrei Burcă, declarație inedită după CFR Cluj – Dinamo 4-1

fericit pentru victoria obținută de CFR Cluj. Însă, totodată, a lăsat de înțeles, într-un mod inedit, că jucătorii vor fi pedepsiți de Dan Petrescu, deoarece Dinamo a reușit să înscrie.

„E foarte bine că am reușit să câștigăm. Am început cam ezistant partida. Din păcate, am luat gol. Știm ce se va întâmpla din cauza acestui lucru.

Important e să intrăm concentrați pe teren, nu cum am făcut-o în primele zece minute. Am mai avut și acum doi ani un avantaj de patru puncte, parcă, și am ajuns să jucăm finala pe «Ion Oblemenco»”, a declarat Andrei Burcă, la finalul partidei cu Dinamo.

Ciprian Deac: „A fost o bâlbâială și am primit gol!”

„A fost un meci greu, cu un început foarte greu. A fost o bâlbâială și am primit gol. După care am început să mergem peste ei, să egalăm cât mai repede. E bine că am intrat cu 1-1 la pauză.

E adevărat că au avut un om mai puțin, s-a simțit acest lucru. Eu cred că, dacă ramânea acest avans de puncte, era foarte greu să ne mai ajungă cineva.

Am jucat multe meciuri în play-off și știm că orice punct pierdut se va simți. Important este să rămânem același club serios, pentru că, deocamdată, nu am câștigat nimic”, a spus și Ciprian Deac.

În prezent, CFR Cluj se află pe primul loc din Casa Pariurilor Liga 1, cu 76 de puncte obținute după 30 de meciuri jucate.