Andrei Burcă e încrezător în șansele CFR-ului contra Romei: ”Putem produce o minune”

Chiar dacă CFR Cluj a fost învinsă cu 5-0 în meciul tur contra lui AS Roma, Andrei Burcă crede că echipa la care evoluează ar putea să producă o surpriză în jocul cu italienii.

Andrei Burcă (27 de ani) a participat la o conferință de presă înainte de jocul cu cei de la AS Roma, în care și-a amintit de partida câștigată de campioana României în urmă cu 12 ani, pe stadionul italienilor, și este de părere că echipa sa poate repeta acea performanță.

CFR Cluj – AS Roma se va disputa joi, cu începere de la ora 22:00. Partida va fi transmisă de Digi, Telekom și Look. Burcă avea numai 15 ani când ardelenii au câștigat contra italienilor.

CFR o învingea pe Roma în urmă cu 12 ani

CFR Cluj se impunea cu 2-1 pe Olimpico pe 16 septembrie 2008. Italienii deschideau scorul în minutul 17 prin Christian Panucci. Emmanuel Culio aducea egalarea pentru ardeleni după 10 minute. Tot Culio reușea dubla în minutul 49.

”A fost un rezultat mare pentru țară și pentru club. Când eram mic, așteptam ora 21:45 pentru a vedea meciurile din Champions League. Acolo erau adevărații fotbaliști, așa spuneam noi în cartier. Toți așteptam acele meciuri. Ne-au făcut mândrii și, cred eu, mulți copii au vrut să se apuce de fotbal datorită acelor performanțe”, a declarat Andrei Burcă.

CFR a câștigat ultimele trei titluri de campioană a României. Andrei Burcă speră să o ajute pe CFR să ia al patrulea campionat la rând. Pentru el ar fi al doilea titlu consecutiv: ”Da, ne dorim foarte mult. Știu că nu trecem prin cea mai bună perioadă, dar trebuie să tragem toți la aceeași căruță și sa fim o familie, deoarece doar împreună am obținut rezultate. Trebuie să fim, din nou, campionii României”. În Liga 1, CFR are două înfrângeri în ultimele trei meciuri, în jocurile cu Gaz Metan Mediaș și UTA Arad.

”Trebuie să uităm ce a fost în trecut”

Jucătorul campioanei României a fost chestionat și în legătură cu cel mai important moment din cariera sa, însă nu a reușit să aleagă doar unul: ”Aș alege două momente. Primul ar fi titlul câștigat în ultima etapa în fața celor de la Craiova. Al doilea ar fi momentul în care am îmbrăcat pentru prima oară tricoul naționalei și am auzit imnul cântând”.

Andrei Burcă știe ce trebuie să facă CFR-ul în meciul cu Roma și este încrezător că echipa sa ar putea să obțină chiar și o victorie: ”Și anul trecut am întâlnit adversari foarte buni și am dat 100%. De aceea am reușit acea performanță, de a nu pierde împotriva Sevilliei. Este un meci important și trebuie să ne concentrăm și să uităm ce a fost în trecut, chiar dacă avem anumite probleme cu jucătorii accidentați. Putem produce o minune”. Dan Petrescu este optimist înaintea jocului cu italienii.

CFR Cluj se află pe locul trei al grupei A din Europa League, cu 4 puncte. AS Roma este lider, cu 7 puncte. Young Boys ocupă poziția secundă și este la egalitate de puncte cu ardelenii, dar cu un golaveraj superior. CSKA Sofia este ultima, cu numai un punct acumulat. Ioan Andone știe cum poate ajunge CFR-ul mai de parte în Europa League.

